30 يوماً على انطلاقة موسم البحر

المصدر: دبي - البيان الرياضي

يواصل نادي دبي الدولي للرياضات البحرية تحضيراته لانطلاقة موسم السباقات البحرية 2018-2019 مع بدء العد التنازلي لبدايته، وتبقى 30 يوماً لإقامة أول الفعاليات والمقررة يوم الجمعة الموافق الرابع عشر من شهر سبتمبر المقبل بمنافسات سباق الجولة الأولى من بطولة دبي للقوارب الشراعية المحلية 22 قدماً.

وتعد روزنامة نادي دبي الدولي للرياضات البحرية بالكثير من الفعاليات والأحداث المهمة على مدار ما يزيد على 8 أشهر، والتي تهم قطاعاً واسعاً من محبي الرياضات البحرية التراثية والحديثة وأصحاب الهوايات والمغامرات حيث تتنوع الأنشطة لتشمل السفن والقوارب الشراعية المحلية 60 و43 و22 قدماً وقوارب التجديف المحلية 30 قدماً والقوارب السريعة والدراجات المائية وصيد الأسماك وكايت سيرف والشراعية الحديثة.

ومن المنتظر أن تشهد فعاليات الموسم الجديد إقامة ثلاث محطات في بطولة دبي للقوارب الشراعية المحلية 22 قدماً، حيث تقام الجولة الأولى يوم الجمعة 14 سبتمبر، بينما تنطلق الجولة الثانية يوم السبت السابع والعشرين من شهر أكتوبر المقبل، وسيكون مسك ختام جولات هذه الفئة يوم السبت السادس عشر من شهر فبراير المقبل مع إقامة سباق الجولة الثالثة.

وكان نادي دبي الدولي للرياضات البحرية قد نظم الموسم الماضي 2017-2018 العديد من المحطات في هذه الفئة وصلت إلى 5 جولات توج من خلالها طاقم القارب الفهد 79 بقيادة النوخذة الشاب جاسم محمد معيوف بطلاً بعدما جمع 56 نقطة في الجولات الخمس ليستحق التتويج في نهاية الموسم.

إنجاز خاص

وحقق القارب الفهد 79 إنجازاً خاصاً وكبيراً بالرغم أن طاقم القارب لم ينه أياً من جولات الموسم الخمس في المركز الأول، واكتفى بالحصول على المركز الثاني في الجولة الثانية فقط ضمن الخمسة الكبار بينما احتل مراكز متقدمة في الجولات المتبقية علماً أن بداية القارب في الجولة الأولى كانت متأخرة بعض الشيء باحتلاله المركز الثالث والعشرين، لكنه ضحك كثيراً في النهاية بإعلان تتوجه بطلاً للموسم.

وحل في المركز الثاني للترتيب العام لبطولة دبي للقوارب الشراعية المحلية 22 قدماً في الموسم الماضي القارب تواق 13 بقيادة النوخذة مشعل محمد أحمد معيوف برصيد 64 نقطة فيما احتل المركز الثالث القارب الشبابي 78 بقيادة النوخذة أحمد عبيد السويدي المركز الثالث في الترتيب العام برصيد 76 نقطة.