«جماعية الشارقة» تطلق وسم «شكراً سلطان»

المصدر: الشارقة - البيان الرياضي

أطلقت إدارة الألعاب الجماعية بنادي الشارقة الرياضي وسماً على تويتر من حساب النادي للألعاب الجماعية بعنوان #شكراً_سلطان، وذلك تقديراً للمكرمات السخية والدعم المستمر اللا محدود الذي يتلقاه نادي الشارقة الرياضي من راعي الرياضة والرياضيين صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة.

وقال محمد عبيد الحصان، عضو مجلس إدارة نادي الشارقة رئيس إدارة الألعاب الجماعية: تأتى هذه المبادرة من ضرورة تقديم آيات من الشكر والعرفان إلى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، رغم أنها لن تفي سموه حقه، في ضوء ما يعمل عليه للارتقاء بالشارقة في كل المجالات، ودعمه اللا محدود للرياضة والرياضيين.