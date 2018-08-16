يد شباب الأهلي دبي جاهزة للتحدي

المصدر: دبي - فائز بجبوج

يتطلع الفريق الأول لكرة اليد في نادي شباب الأهلي دبي للمحافظة على إنجازات الموسم الماضي بفوزه بمسابقة كأس صاحب السمو رئيس الدولة، ومسابقة كأس صاحب السمو نائب رئيس الدولة ووصافة الدوري والسوبر الإماراتي، وبطموح وآمال منشودة لإضافة المزيد من الألقاب.

ومن هذه الطموحات المنشودة يواصل الفريق تدريباته اليومية بكوكبة مميزة من اللاعبين بإشراف مدرسة فنية وطنية بقيادة خالد أحمد وبمتابعة لجنة الألعاب الجماعية بالنادي ممثلة بالدكتور ماجد سلطان، عضو مجلس الإدارة المدير التنفيذي لقطاع الألعاب الجماعية، وماجد أهلي، عضو مجلس الإدارة ، مشرف لعبة كرة اليد.