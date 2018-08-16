«الشارقة» يكشف اليوم تفاصيل «دولية محمد بن خالد لكرة اليد»

المصدر: دبي ـ فائز بجبوج

يعلن نادي الشارقة الرياضي في الحادية عشرة صباح اليوم كافة التفاصيل عن بطولة الشيخ محمد بن خالد القاسمي الدولية لكرة اليد بنسختها السابعة والتي سيحتضنها ويشارك فيها نادي الشارقة خلال الفترة من 29 أغسطس ولغاية 5 سبتمبر المقبل.

وسيتم ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي سيعقد في القاعة الكبرى بنادي الشارقة، بحضور محمد عبيد الحصان عضو مجلس الإدارة رئيس لجنة الألعاب الجماعية بالنادي وأعضاء اللجنة المنظمة وممثلي الدوائر والشركات الراعية للبطولة.

ويشارك في البطولة 6 فرق عربية وخليجية إلى جانب الشارقة صاحب الأرض والضيافة. ويحمل الأهلي المصري لقب النسخة السادسة من البطولة التي انطلقت نسختها الأولى عام 2010، والتي تأتي تخليداً لذكرى المرحوم الشيخ محمد بن خالد القاسمي الذي أعطى الكثير للرياضة.