سالم عبد الرحمن ينافس على لقب الأساتذة في «أبوظبي للشطرنج»

المصدر: أبوظبي - محمد محسن

أسفرت منافسات الجولة قبل الختامية من مهرجان أبوظبي للشطرنج عن عودة نجم الإمارات سالم عبد الرحمن للمنافسة على اللقب، وذلك بعد فوزه المستحق على المصنف الأول الفيتنامي لي جوانج ليم بعد 39 نقلة ولمحات تكتيكية رائعة، ورفع عبد الرحمن رصيده إلى 6 نقاط متساوياً مع اللاعبين الروسي دانييل دوبوف والأوكراني أنتون كوربوف. وسوف يسدل الستار على المهرجان في السابعة مساء اليوم بفندق دوست تاني أبوظبي، والذي امتد على مدار 10 أيام برعاية سمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان رئيس مجلس أبوظبي الرياضي.

ومن المقرر أن تنظم اللجنة العليا، برئاسة حسين خوري رئيس مجلس إدارة نادي أبوظبي للشطرنج، حفلاً ختامياً يعلن خلاله عن الأبطال في المسابقات الثماني التي تضمنها الحدث، وتبلغ جوائز البطولات 300 ألف درهم، أهمها جائزة بطولة الأساتذة التي تبلغ 13 ألف دولار أميركي، ويأتي في الصف الثاني من الصدارة ستة لاعبين برصيد خمس نقاط ونصف لكل منهم وهم الهنجاري ريتشارد رابورت والجورجي تشيبريانوف ليفان والأرميني جابرييل ساركسيان والإيراني برهم مقصود وكارتيكيان مورالي وارافيند شيتابرام وكلاهما من الهند.

من جانبه قال حسين الخوري إن المهرجان واصل نجاحاته على مدار 25 عاماً متتالية وفي كل نسخة تزداد الإثارة والتشويق ومضيفاً أبطالاً جدداً إلى رقعة الشطرنج، سواء مواطنين من داخل الدولة، أو أبطالاً من دول أخرى، مما يقدم مهرجان أبوظبي الدولي للشطرنج بصورة طيبة إلى العالم، ومشيراً إلى أن المكاسب متعددة من خلال تشجيع الفئات العمرية الصغيرة واكتساب الخبرات مع مصنفين دوليين من دول أخرى.