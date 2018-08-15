سباق عيدية العيد للهجن في المرموم اليوم

المصدر: دبي - البيان الرياضي

تستقبل تحفة ميادين الهجن العربية الأصيلة، ميدان المرموم، صباح اليوم، انطلاقة سباق عيدية العيد وتسعيرة هجن العاصفة، والذي يقام تنفيذاً لتوجيهات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي.

ويختتم السباق الذي يقام من خلاله 24 شوطاً لمسافة أربعة كيلومترات يوم غدٍ، ويشهد في يومه الأول إقامة 12 شوطاً لهجن أبناء القبائل في سن الحقاقة التي اقتربت من الانتقال إلى سن اللقايا (يصفرن لقايا)، بينما تقام في صباح غد 12 شوطاً للهجن في سن اللقايا والتي اقتربت من الانتقال إلى سن الإيذاع (يصفرن إيذاع)، وستكون انطلاقة الأشواط في السادسة صباحاً. وسينال الفائزون بالمراكز من الأول وحتى العاشر في جميع الأشواط جوائز نقدية مجزية.

اليوم الأول

من ناحية أخرى أعلنت مؤسسة هجن العاصفة عن تسعيرتها الخاصة بسباق عيدية العيد، وخصصت مليوناً ونصف المليون درهم للمراكز من الأول وحتى الثالث بالشوط الرئيسي والشوط الثالث للبكار، ومليون درهم لأصحاب المراكز من الرابع وحتى العاشر. وبالمقابل حُدد مبلغ مليون ومائتي ألف درهم لأصحاب المراكز من الأول وحتى الثالث بالشوطين الرئيسي والشوط الرابع للحقاقة الجعدان، وثمانمائة ألف درهم لأصحاب المراكز حتى العاشر.

أما بقية الأشواط المخصصة للحقاقة البكار (الشوط الخامس، الشوط السابع، الشوط التاسع، الشوط الحادي عشر والشوط الثاني عشر)، فقد خصص مبلغ مليون ومائتي ألف درهم لصاحب المركز الأول، ومليون درهم للمركزين الثاني والثالث، وثمانمائة ألف درهم لأصحاب المراكز حتى العاشر. وجاءت تفاصيل الأشواط المتبقية للجعدان (الشوط السادس، الشوط الثامن والشوط العاشر)، بواقع مليون درهم لصاحب المركز الأول وثمانمائة ألف درهم لأصحاب المراكز من الثاني وحتى العاشر.

اليوم الثاني

أما بالنسبة لتفاصيل التسعيرة في ثاني أيام السباق، والمخصص للقايا (يصفرن إيذاع)، فقد تقرر مبلغ مليون ونصف المليون درهم للمركزين الأول والثاني بالشوط الرئيسي للبكار، ومليون ومائتي ألف درهم للمركز الثالث، ومليون درهم لأصحاب المراكز حتى العاشر. وخصصت مؤسسة هجن العاصفة مليون ومائتي ألف درهم لصاحب المركز الأول والثاني بالشوط الرئيسي للجعدان، ومليون درهم للمركز الثالث، بينما حُدد مبلغ ثمانمائة ألف درهم لأصحاب المراكز حتى العاشر.

الشوط الثالث

وحُدد مبلغ مليون ومائتي ألف درهم للمركز الأول بالشوط الثالث للبكار، ومليون للمركز الثاني وثمانمائة ألف درهم للمراكز حتى العاشر، وبالمقابل خُصص مبلغ مليون درهم للمركزين الأول والثاني بالشوط الرابع للجعدان وثمانمائة ألف درهم للمراكز حتى العاشر.

أما بقية أشواط البكار (الشوط الخامس، والشوط السابع، والشوط التاسع والشوطين الحادي عشر والثاني عشر)، فقد حدد مبلغ مليون درهم للمركز الأول وثمانمائة ألف درهم للمراكز حتى العاشر. وتم تحديد تسعيرة الأشواط المتبقية للقايا الجعدان (الشوط السادس، والشوطين الثامن والعاشر)، بواقع ثمانمائة ألف درهم لأصحاب المراكز من الأول وحتى العاشر.

اكتمال الترتيبات

تقدم علي سعيد بن سرود المدير التنفيذي لنادي دبي لسباقات الهجن، بالشكر إلى سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، راعي رياضة الآباء والأجداد، والداعم الكبير لأهل الهجن، وأوضح بن سرود أنهم محظوظون بالاهتمام الذي ظلوا يجدونه على الدوام من أصحاب السمو الشيوخ.

وتابع: لم يقصروا على الإطلاق وظلوا على الدوام داعمين ومتابعين لكل التفاصيل الخاصة بهذه الرياضة ما يعد سبباً أساسياً للتطور الذي تشهده سباقات الهجن، والتي تحظى بمتابعة لا مثيل لها من جانب الجماهير والعشاق والمتابعين في كل مكان، وأقول إن هذا الاهتمام الكبير هو تاج على رؤوسنا جميعاً.