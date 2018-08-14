«مجمع حمدان الرياضي» يحتضن مونديال الكاراتيه 2020

المصدر: دبي - البيان الرياضي

وقع مجلس دبي الرياضي واتحاد الإمارات للكاراتيه اتفاقية تعاون لاستضافة النسخة الخامسة والعشرين من بطولة العالم للكاراتيه 2020 في «مجمع حمدان الرياضي» في دبي.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحافي الذي عقد في مقر مجلس دبي الرياضي أمس، وتحدث خلاله سعيد حارب أمين عام مجلس دبي الرياضي، وأنطونيو سبينوس رئيس الاتحاد الدولي للكاراتيه، وناصر عبدالرزاق الرزوقي رئيس اتحاد الإمارات للكاراتيه.

كما حضر توقيع الاتفاقية د. إبراهيم القناص رئيس الاتحاد العربي واتحاد غرب آسيا والاتحاد السعودي للكاراتيه، وناصر أمان آل رحمة مساعد أمين عام مجلس دبي الرياضي، وعدد من المسؤولين في مجلس دبي الرياضي واتحاد الإمارات للكاراتيه والاتحاد الدولي للكاراتيه.

ورحب سعيد حارب أمين عام مجلس دبي الرياضي برئيس الاتحاد الدولي وبرئيس اتحاد الإمارات للكاراتيه وأعضاء مجلس إدارته، وقال: «نفخر بأن نتعاون مع اتحاد الإمارات للكاراتيه لتكون دولة الإمارات العربية المتحدة هي أول دولة تستضيف هذا الحدث بين دول مجلس التعاون الخليجي وثاني دولة عربية بعد أن استضافته مصر عام 1988، وهذا ليس غريبًا على دولة الإمارات العربية المتحدة بأن تكون الأولى في كل شيء، كما أن رياضات الفنون القتالية تحظى باهتمام كبير في الدولة، ويشارك فيها أعداد كبيرة من مختلف الأعمار، تمثل رياضة الكاراتيه أهمية كبيرة كونها رياضة أولمبية، ونأمل أن تلهم عدداً من شباب وشابات الوطن لممارستها والتطور فيها وصولًا إلى التمثيل المشرف للدولة في البطولات العالمية والدورات الأولمبية».

إضافة

وأضاف سعيد حارب: «ستكون النسخة الـ 25 من بطولة العالم للكاراتيه إضافة مميزة إلى أجندة الفعاليات الرياضية السنوية التي تستضيفها دبي والتي تزيد على 400 فعالية في العام تتنوع ما بين البر والبحر والجو، كما أن البطولة تتميز بأنها تأتي في وقت تنظيم إكسبو 2020، وهو أمر رائع أن يجتمع حدثان عالميان في ذات الوقت بدبي، وأتوقع أن تحظى البطولة بمتابعة الآلاف من الجمهور من الزوار والعارضين من كافة أنحاء العالم الذين سيتواجدون في دبي لحضور إكسبو 2020».

واستكمل حارب: «نحن ندعم كل الجهود لنشر هذه الرياضة وتوفير سبل النجاح لبطولاتها بالتعاون مع اتحاد الإمارات للكاراتيه، ستساهم في تعزيز التنوع الذي يحرص عليه مجلس دبي الرياضي ومنظمو الفعاليات من أجل توفير الفرصة لعشان الرياضة وللجمهور من مختلف الجنسيات التي تصل إلى أكثر من 200 جنسية لمتابعة بطولات رياضية مختلفة».

واختتم أمين عام مجلس دبي الرياضي: «إن تنظيم البطولة في مجمع حمدان الرياضي سيزيد من روعة المنافسات وسيلهم المتنافسين لتقديم أفضل ما لديهم، كون المجمع يعد من بين أجمل المنشآت الرياضية في العالم وهو يتيح للجمهور فرصة الاستمتاع بمتابعة المنافسات من خلال التصميم المميز للقاعة وأيضًا من خلال الشاشات الحديثة فائقة الجودة، كما يزيد من استمتاع الرياضيين المشاركين أنفسهم وهم يتنافسون في صالة رياضية جميلة التصميم وتعد أيقونة المنشآت الرياضية في دبي، وهو شعور سبق للعديد من الرياضيين أن عاشوه سواء في بطولات عالمية السباحة أو التنس أو المبارزة أو الكرة الطائرة والريشة الطائرة، والعديد من البطولات التي تم تنظيمها في هذا المجمع».

بصمة

وقال أنطونيو سبينوس رئيس الاتحاد الدولي للكاراتيه: «أنا سعيد بأن يتزامن تواجدي بالدولة لحضور اجتماعات الاتحاد الدولي مع توقيع الاتفاقية بين مجلس دبي الرياضي واتحاد الإمارات للكاراتيه لاستضافة بطولة العالم في 2020، وأؤكد أن هذه البطولة مهمة جدًا وسيكون لها بصمتها الخاصة في تاريخ رياضة الكاراتيه.

حيث تعد هذه البطولة فرصة لتقديم أفضل وجه لرياضة الكاراتيه لكي تكون داعمًا لتثبيت رياضة الكاراتيه في برنامج المنافسات الرسمية لأولمبياد باريس، كما أن البطولة يشارك فيها أكثر من 1200 لاعب ممثلين لـ 120 دولة من مختلف قارات العالم .

ونحن واثقين بأن التعاون بين مجلس دبي الرياضي واتحاد الإمارات للكاراتيه سيثمر عن تنظيم بطولة عالمية رائعة ستترك أثرًا كبيرًا خاصة وأن المنافسات ستقام في «مجمع حمدان الرياضي» ، الذي سبق أن استضاف منافسات سابقة وقد حضرتها وشاهدت الإمكانيات عالية المستوى وروعة التصميم التي ستضفي جمالًا على البطولة».

احتراف

ومن جانبه قال ناصر عبدالرزاق الرزوقي رئيس اتحاد الإمارات للكاراتيه: «بفضل الرؤية الحكيمة لقيادتنا الرشيدة وصلت الرياضة الإماراتية إلى أعلى المراتب في مختلف المحافل الدولية، ولا شك في أن دعم قادتنا سهل علينا الكثير لتحقيق كل ما حققناه، وباسم اتحاد الإمارات للكاراتيه أرفع أسمى آيات الشكر والعرفان إلى سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي رئيس مجلس دبي الرياضي، على قيادته الحكيمة للقطاع الرياضي ودعمه المتواصل لنا، كما أتقدم بالشكر والتقدير إلى مطر الطاير نائب رئيس مجلس دبي الرياضي، وإلى سعيد حارب أمين عام مجلس دبي الرياضي على الدعم والتعاون وتوفير كل سبل النجاح للاتحاد».

وأضاف الرزوقي: «يعتبر مجلس دبي الرياضي مؤسسة عالمية بأنشطته الدولية التي يشارك فيها العديد من الشخصيات والفرق العالمية، وبتنظيمه الاحترافي في كافة الفعاليات، ولقد جاءت هذه البطولة كمبادرة بتوجيهات من مجلس دبي الرياضي الذي قدم الدعم المعنوي والمادي الكاملين لإقامة هذه البطولة، و لا شك في أن بطولة العالم التي ستقام في 2020 لتتزامن مع الحدث الأكبر في العالم وهو إكسبو 2020 هذا الحدث العالمي الذي سيقام في دبي الذي سيضيف الكثير للبطولة، ونحن نتوقع النجاح الكامل للبطولة ولا نرضى إلا بأن نكون الأوائل».

زيارة

رحب سعيد حارب نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة بوفد الاتحاد الدولي للكاراتيه برئاسة أنطونيو سبينوس رئيس الاتحاد الدولي للكاراتيه لدى زيارتهم لمقر الهيئة العامة للرياضة بدبي. وقدم سعيد حارب درعاً تذكارية لرئيس الاتحاد الدولي للكاراتيه.