ماراثون في عجمان احتفالاً باليوم العالمي للشباب

المصدر: عجمان - ياسر قاسم

نظّمت جمعية عجمان للتنمية الاجتماعية والثقافية بالتعاون مع مجلس شباب شرطة عجمان والهلال الأحمر الإماراتي بعجمان، مساء أول من أمس، سباقَ «ماراثون run for fun» لمسافة 3 كلم، تزامناً مع اليوم العالمي للشباب 2018 على ممشى الصفيا، وخصص السباق للأعمار من 17 حتى 30 سنة، وشارك عدد كبير من الشباب، يقدر بنحو 200 متسابق، وسط تنظيم مميز.

وأسفرت النتائج عن فوز عبد العالي بوعزاوي بالمركز الأول، فيما حل في المركز الثاني عمر عبد الناصر، وكان المركز الثالث من نصيب حمدان علي جابر. وقام بتكريم الفائزين العميد علي حميد المسيبي، ممثلاً لشرطة عجمان، والمقدم يحيى خلف المطروشي، عضو مجلس إدارة جمعية عجمان للتنمية الاجتماعية والثقافية المختص باللجنة الرياضية، وسلطان السويدي، عضو مجلس إدارة الجمعية والمختص باللجنة الطلابية، وأشرفت على تنظيم الفعالية منى المطروشي، مدير عام جمعية عجمان للتنمية الاجتماعية والثقافية.

وأوضحت منى المطروشي أن من أولويات الجمعية توعية شريحة الشباب من أجل صناعة جيل واعٍ ومثقف متسلح بالعلم والقيم، وفق مبادرات تعزز الثقة في نفوس شبابنا وإفساح المجال لتوليهم مهام في خدمة المجتمع وغرس روح التطوع وإشراك الشباب في مسؤوليات لتعميق الإحساس بالمسؤولية تجاه الوطن، ما يؤدي إلى وجود أجيال من الشباب محصنين أمنياً وأخلاقياً، ليسهموا في نهضة ورقي الدولة، إلى جانب تنمية الثقة والتفاهم والاحترام المتبادل بينهم كونهم شباباً، وبين المؤسسات المختلفة، وبينهم وبين أسرهم والبيئة المحيطة بهم، وأشارت إلى أن الجمعية حرصت على إضافة نوع من الأنشطة الرياضية لإضفاء نوع من التنافس والحماس لدى شريحة الشباب.