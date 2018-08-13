البلوشي بطل العالم للدراجات النارية

المصدر: دبي- البيان الرياضي

حقق البطل الإماراتي محمد البلوشي إنجازاً رياضياً غير مسبوق يسجل باسم الإمارات، بعد وصوله إلى خط النهاية في المركز السادس في رالي المجر (هنغاريين باها)، وبذلك حصد أعلى رصيد من النقاط وفاز باللقب العالمي (كأس العالم للباها في فئة الدراجات النارية لعام 2018).

وقال البلوشي بعد فوزه «أنا سعيد جداً اليوم، ولا أستطيع وصف شعوري حالياً، ولكني أشعر بالفخر والسعادة بأن نحقق إنجازاً عالمياً يسجل باسم دولتا الحبيبة الإمارات في الاتحاد الدولي للدراجات النارية، وأن يُرفع علم الدولة عالياً، وأهدي هذا الفوز للقيادة الرشيدة وشعبنا الغالي وللرعاة والداعمين».