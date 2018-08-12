الألعاب الفردية في نادي الشارقة تكرم المتفوقين

المصدر: الشارقة- البيان الرياضي

أقامت إدارة الألعاب الفردية بنادي الشارقة مساء أول من أمس بصالة الألعاب الرياضية في الحزانة، حفل تكريم للاعبين المتفوقين في الموسم الرياضي المنتهي 2017-2018، بحضور المهندس سليمان عبدالرحمن الهاجري رئيس إدارة الألعاب الفردية، وسعيد بوزنجال عضو مجلس الإدارة، وناصر بن عفصان المدير التنفيذي للنادي، ومحمد عيسى المازم عضو شركة الاستثمار، وسعيد علي العاجل مدير الأنشطة المجتمعية في مجلس الشارقة الرياضي، وأيوب لشكري المدير التنفيذي لنادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس، وأعضاء الألعاب الفردية والأجهزة الفنية والإدارية وسط عدد مقدر من الحضور وأولياء أمور اللاعبين.

إنجازات

بدأ حفل التكريم بكلمة ترحيب من إدارة الألعاب الفردية بالضيوف، ومن ثم تم عرض تقديمي لإنجازات الألعاب الفردية للموسم الماضي، بعد أن حصد فيه أبطال نادي الشارقة أكثر من 550 ميدالية ملونة، منها 24 ميدالية ذهبية توزعت على الألعاب الفردية، وحازت فيه ألعاب الشارقة عدداً مقدراً من البطولات المحلية والدولية بعد موسم يعتبر الأميز من نوعه، ويعكس مدى الاهتمام الكبير، الذي أولته الإدارة للألعاب.

أرقام

يعتبر فريق تايكواندو الشارقة صاحب النصيب الأكبر، بعد أن افتتح الموسم بتحقيق برونزية العالم للناشئين، وتوج بدرع الدوري العام وبطلاً لبطولة الصداقة الكورية وبطولة لاتفيا المفتوحة، وليحصد في نهاية الموسم أكثر من 100 ميدالية ذهبية، و39 فضية إلى جانب 50 ميدالية برونزية.

وسار فريق الكاراتيه في الطريق نفسه، حيث جمع 29 ميدالية ذهبية و24 فضية و21 برونزية. وجاءت نتائج فريق جوجيتسو الشارقة لتؤكد أن الألعاب الفردية بالنادي تسير في الطريق الصحيح، بعد أن حصد الفريق 51 ميدالية ذهبية و49 ميدالية فضية و43 برونزية.

من جهته قال المهندس سليمان عبدالرحمن عبدالله رئيس إدارة الألعاب الفردية في كلمته: نعمل وفق رؤية صاحب السمو حاكم الشارقة للألعاب الفردية للوصول لمنصات التتويج الدولية، وسموه يعتبر الداعم الأول لها باهتمامه بالبنية التحتية والمتابعة الدائمة، ودائماً ما نستذكر نظرته التي نجني ثمارها الآن، برؤية لاعبي الشارقة يتفوقون على أنفسهم ويحققون البطولات والإنجازات داخلياً وخارجياً.

وتابع: نشكر أبناءنا اللاعبين على الجهد الذي بذلوه والعمل الكبير الذي توج بهذه البطولات والإنجازات التي تحسب للنادي والإمارة.