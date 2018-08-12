محمد العضب: الدعم والتمكين قادا الشباب لأغلى الإنجازات

المصدر: دبي - بهاء الدين عطا

وجَّه العميد محمد العضب مدير عام نادي دبي للفروسية، الشكر إلى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وإلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه لله، وإلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي القائد الأعلى للقوات المسلحة.

مشيداً بدعمهم اللامحدود والتمكين للشباب الإماراتي، والذي أصبح يشار إليه بالبنان وأصبح يتبوأ أرفع المناصب على المستويين المحلي والعالمي. إلى جانب الإنجازات التي حققها شبابنا على المستوى الرياضي، وخاصة في الفروسية في مختلف البطولات العالمية والأوروبية.

وقال محمد العضب إن الاهتمام بالشباب بدأ مع تولي المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان مقاليد الحكم للدولة. فكان ذلك الدافع الأكبر لشبابنا لتقديم أفضل ما يملكون من أفكار وإنجازات في مختلف مناحي الحياة، بفضل ما توفر لهم من دعم من الناحية التعليمية الحديثة، حيث إنهم انطلقوا من حيث توقف العالم.

وأضاف قائلاً إن الفرصة لم تكن متاحة للشباب فقط بل للفتيات اللائي شاركن في مختلف المناشط والفعاليات، وظهر ذلك جلياً في بطولات الفروسية التي تفوقن خلالها وحققن من خلالها إنجازات مشرفة في مختلف البطولات الرياضية.