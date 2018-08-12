فلاديمير بطل الخاطف في «أبوظبي للشطرنج»

المصدر: أبوظبي - محمد محسن

حصد الأستاذ الكبير الروسي فلاديمير، لقب بطولة الشطرنج الخاطف الدولية، والتي تقام ضمن فعاليات مهرجان أبوظبي الدولي الـ25 للشطرنج، وتفوق البطل على الأستاذ الكبير الفيتنامي لي جوانج ليم في المباراة النهائية، أما المركز الثالث في هذه المسابقة فكان من نصيب الأستاذ الكبير نارايانيان من الهند.

وبدأ الروسي فيلاديمير المنافسات وتصنيفه الخامس على المشاركين، ليتوج في نهايتها بالمركز الأول رافعاً رصيده 43 نقطة، وليقترب من قائمة أفضل لاعبي العالم بالشطرنج الخاطف، وأدار البطولة الحكم الدولي الإماراتي سعيد أحمد محمود، بالإضافة إلى نخبة من الحكام الدوليين الإماراتيين منصور خميس التميمي ومروى صفر ومريم منصور وأحمد النعيمي وسلمان الطاهر، ومن اليمن الحكم الدولي جمال قاسم والحكم الدولي بوجدان جاربيا من رومانيا.

مشاركة قوية

واستمرت المنافسات على مدار 4 ساعات، بمشاركة 226 لاعباً من 38 جنسية مختلفة، ومنهم 209 لاعبين مصنفين دوليين، و78 لاعباً من حملة ألقاب رفيعة على مستوى اللعبة، وأقيمت البطولة على النظام السويسري بزمن تفكير قدره 3 دقائق، بالإضافة إلى ثانيتين لكل نقلة، ونقلت كل فعاليات البطولة بشكل مباشر على المواقع الشطرنجية المهمة على مستوى العالم.

تطور المستوى

من جهته أعرب مدير المهرجان سهيل عبد الرحيم العوضي، عضو مجلس نادي أبوظبي للشطرنج والثقافة، عن سعادته بمستوى البطولة التي تشهد تطوراً في المستوى الفني عاماً بعد عام، مشيداً بالقائمين عليها ومثنياً على كوادر النادي التي تعمل على إنجاح كل الفعاليات وإظهارها في أجمل حلة.

وأضاف: «البطولة تسير بمعدلات فنية عالية بسبب مشاركة عدد كبير من الأساتذة الدوليين فيها، وعدد كبير من أصحاب التصنيف العالمي وتحظى باهتمام عدد كبير من الشطرنجيين، سواء على مستوى الحضور للمباريات أو على مستوى المتابعة على مواقع الإنترنت، خاصة أن هناك العديد من المواقع الإلكترونية تنقل المنافسات على الهواء، بجانب مواقع التواصل الاجتماعي التي تتفاعل مع الحدث بكل لغات العالم بمشاركة نخبة أبطال اللعبة من مختلف دول العالم.