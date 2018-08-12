الجنيبي يترشح لـ«نائب رئيس جنوب غرب آسيا»

المصدر: دبي - العوضي النمر

تجرى اليوم في مدينة جدة السعودية أول انتخابات لاتحاد جنوب غرب آسيا الذي تم تأسيسه مؤخراً، حيث ترشح لمنصب الرئيس السعودي عادل عزت، وترشح عبد الله ناصر الجنيبي لمنصب نائب الرئيس وينافسه على المنصب مرشح يمني.

وتعقد الجمعية العمومية للاتحاد بحضور ممثلي الاتحادات المنضمة إلى اتحاد جنوب غرب آسيا لكرة القدم اجتماعاً اليوم في مدينة جدة السعودية، بحضور عبدالله ناصر الجنيبي نائب رئيس اتحاد الكرة ومحمد بن هزام الأمين العام وناصر بن ثعلوب مدير مكتب رئيس الاتحاد لمناقشة العديد من الأمور المتعلقة بالاتحاد ونشاطاته.