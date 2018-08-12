ريم الشماع: جاهزة لانتزاع ميدالية في المبارزة

كشفت نجمة منتخبنا الوطني للمبارزة ريم الشماع عن تطلعاتها إلى أن تتوج مشاركتها في النسخة الحالية من «الآسياد» والتي تستضيفها إندونيسيا بمدينتي (جاكرتا ـ بالمبانج) بميدالية للدولة في المبارزة وذلك من واقع جاهزيتها والاهتمام الذي وجدته طوال الفترات الماضية سواء من اتحاد الإمارات للمبارزة أو نادي الشارقة الرياضي للمرأة التابع لمؤسسة الشارقة لرياضة المرأة والتي تحظى بدعم ورعاية كريمة من قرينة صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، رئيسة المجلس الأعلى لشؤون الأسرة رئيسة مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة .

فضلاً عن الاهتمام والرعاية الكريمة في المنتخب من قبل اتحاد الإمارات للمبارزة بقيادة الشيخ المهندس سالم بن سلطان القاسمي حيث تم توفير بيئة ومناخ إعدادي جيد للمنتخب فكانت المشاركة الناجحة في البطولة الآسيوية للشباب والناشئين للمبارزة التي أقيمت في دبي تحت رعاية سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية خلال الفترة من 24 فبراير الجاري حتى 4 مارس الماضي في مجمع حمدان بن محمد الرياضي.

وضمت فرقاً قوية مثل كازاخستان وقيرغستان وتركمنستان وأوزبكستان والصين وتايوان وهونغ كونغ واليابان وكوريا الجنوبية والهند وإندونيسيا وماليزيا والفلبين وسنغافورة وتايلاند وكمبوديا والبحرين وإيران والعراق والأردن ولبنان والكويت والسعودية وسوريا واليمن وأستراليا ونيوزيلندا وفيتنام بجانب المشاركة في بطولة العالم للمبارزة وأيضاً كانت في دبي وكلها مشاركة كانت بمثابة إعداد وتحضير جيد للآسياد وتضم قائمة منتخب المبارزة بجانب ريم الشماع كلاً من علي الحمادي، وعبدالله الحمادي، ولطيفة الحوسني بقيادة شريف محمود مدرب المنتخب.