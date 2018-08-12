سعيد بن سرور: شبابنا قمة من الإنجازات والعطاء

المصدر: دبي - بها الدين عطا

ثمن سعيد بن سرور مدرب فريق جودلفين دعم القيادة الرشيدة لشباب الإمارات وإعطائه الفرصة لكي يتبوأ أرفع المناصب محلياً وعالمياً إلى جانب دعمه وتمكينه للانطلاق نحو تحقيق أروع الإنجازات في مختلف المناشط والفعاليات والبطولات العالمية.

وقال المدرب العالمي سعيد بن سرور إن بداية الدعم والتمكين كانت منذ أن تولى المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان مقاليد الحكم لدولة الإمارات، حيث ساهم بشكل بارز في توفير التعليم الحديث لشبابنا وابتعاثه لنقل العلم والمعرفة من أرقى الجامعات العالمية.

وأضاف قائلاً إن الثقة الغالية التي منحت لشبابنا من القيادة الرشيدة منحتهم الفرصة في الإبداع وتبوؤ أرفع المناصب القيادة داخل وخارج الدولة.

وأكد سعيد بن سرور بأن الإنجازات الرياضية والعلمية والثقافية التي حققها شبابنا على المستوى العالمي دليل أكيد على عطاء وقيادة وإنجازات شبابنا على المستوى العالمي.

وقال بن سرور إن إنجازات شبابنا في مجال الفروسية التي أثبتت بأن لهم الريادة والجدارة عالمياً فنالوا احترام وتقديم العالم لما حققوه من إنجازات مشرفة وباهرة للدولة.