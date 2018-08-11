تألق السدراني في ثالثة جولات «مهرجان أبوظبي للشطرنج»

المصدر: أبوظبي- محمد محسن

تألق ناشئ الإمارات الواعد عمار السدراني، وخطف نقطة ثمينة من الهندي شوبهام شوكلا، وكذلك فاز لاعبنا حمدان مرشول على المصري أحمد شفيق، وذلك في الجولة الثالثة من مهرجان أبوظبي الدولي للشطرنج لنسخته الـ25، والذي تقام فعالياته في فندق دوست ثاني أبوظبي، برعاية سمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان رئيس مجلس أبوظبي الرياضي، كما أسفرت نتائج أول من أمس عن فوز المصنف الثاني في البطولة الهنغاري ريتشارد رابوت على الدنماركي اندرسن مادس بعد 56 نقلة، بسيطرة استراتيجية كاملة على مجريات المباراة، وظهرت ملامح الصدارة في عدد من البطولات بعد نهاية الجولة الثالثة خصوصاً في بطولة الأساتذة.

الطاولة الثالثة

وعلى الطاولة الثالثة أقيمت مباراة المصنف الرابع الصيني وانج هاو مع الهندي ناراينان، وكانت مباراتهما الأقوى في لقاءات الجولة الثالثة، وكانت مباراة ماراثونية امتدت نحو أربع ساعات من الصراع بين اللاعبين، إلى أن حسم المصنف الرابع وانج هو النتيجة لصالحه. وتعادل المصنف الخامس الروسي فلاديمير فيدوسيف مع الهندي أرافيند شيتامبرام، في مباراة استطاع فيها اللاعب الهندي الحفاظ على دفاعاته متماسكة ليحقق تعادلاً هاماً مع المصنف الخامس، فيما نجح المصري باسم أمين بطل النسخة السابقة من المهرجان في تحقيق فوز ثمين على الصاعد الهندي نيهال سارين، والذي يتوقع له المراقبون مستقبلاً واعداً بالشطرنج.

البطولة المفتوحة

في البطولة المفتوحة كانت المفاجأة الكبرى بخسارة المصنف الأول، بعد أن أقصى الهندي دي ماهيتوش اللاعب الفلبيني بافل هاس عن الصدارة، بعد أداء ممتع وثقة عالية من اللاعب الهندي على الرغم من فارق التصنيف، والذي تجاوز الـ250 نقطة،

في حين تعادل لاعبا الطاولة الثانية الفلبيني ديماركوت فرانسيس والهندي علي عبيد، وسط ذهول متابعي المباراة نظراً للتفوق الكبير الذي حصل عليه اللاعب الهندي، والذي لم يحسن استغلال ذلك.

بطولة الناشئين

وفي بطولة الناشئين تقلص عدد لاعبي الصدارة، إلى ثمانية لاعبين من أربع دول برصيد 4 نقاط، يتقدمهم الأستاذ الدولي الهندي جوكيش الذي فاز في مباراة لم تكن صعبة أمام الصيني هوانج زيو، في حين فاز الأذربيجاني علييف رافان على الهولندي ديلان اشوتان، وفاز الهندي باناف على تاميرلان من كازاخستان، وفاز الهندي سريهاري على الإماراتي خليفة خالد.

تنظيم ناجح

من جهته أعرب الأستاذ الدولي الكبير المصري د. باسم أمين حامل لقب النسخة الماضية، عن سعادته الكبيرة للمشاركة في مهرجان أبو ظبي للشطرنج للمرة السادسة، مشيراً إلى أن الحدث واحدة من أهم الفعاليات الشطرنجية التي يحرص دائماً على التواجد فيها خلال العام، وأشاد بالتنظيم الرائع من جانب اللجنة المنظمة، مؤكدا أن ذلك ليس غريباً على العاصمة أبوظبي التي دوماً ما تبهر العالم بكل ما هو رائع، وسبق لأمين أن فاز بلقب المهرجان في نسختيه السابعة عشرة والرابعة والعشرين، ويتطلع إلى حصد اللقب للعام الثاني على التوالي.

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على الطاولة الخامسة استطاع اللاعب الروسي دانييل دوبوف إقصاء اللاعب الايراني علي رضا فيروزا من الصدارة.