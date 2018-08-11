اختتام دورة التحكيم الإلكتروني الدولية للرماية

المصدر: دبي ــ فائز بجبوج

اختتمت وبنجاح رائع دورة التحكيم الإلكتروني الدولية للرماية EST والتي نظمها اتحاد الامارات للرماية والقوس والسهم واستمرت نحو أسبوع بمركز إعداد القادة وبمشاركة 10 دارسين من الجنسين واشتملت على العديد الموضوعات المهمة خاصة المشكلات التي تحدث في كبريات البطولات وكيفية التدريب على حلها ومواجهتها بحنكة وفطنة.

و أشاد اللواء الركن راشد خميس بن عابر الهاملي رئيس اتحاد الإمارات للرماية والقوس والسهم بالدورة والتي تعد الدورة واحدة من أرقى دورات التحكيم في البندقية والمسدس وتركز على تعامل الحكام مع الأهداف الإلكترونية.

وأثنى اللواء الهاملي على جهود المحاضرين الدوليين اللذين أضفا الكثير من المعلومات إلى المشاركين .