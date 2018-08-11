البلوشي على أبواب لقب عالمي للدراجات النارية

المصدر: دبي - البيان الرياضي

يشارك الإماراتي محمد البلوشي بطل الموتوكروس والكروس كانتري (الراليات الطويلة) في باها هنغاريا (المجر)، الجولة الختامية من بطولة كأس العالم لسباقات الباها في فئة الدراجات النارية تحت إشراف الاتحاد الدولي للدراجات النارية (فيم)، والمقامة في مدينة فيسبرم أقدم مدن المجر.

وقبل انطلاقة مراحل الجولة الأخيرة لكأس العالم اليوم، يتصدر البلوشي المركز الأول في الترتيب العام بعد جولتين (دبي وأرجون الإسباني) ويفصله فقط ٣ نقاط في المركز الأول عن الفرنسي مايكل ميتاج في المركز الثاني. وللفوز باللقب العالمي يتوجب على البلوشي احتلال المراكز الثلاثة الأولى ولتحقيق إنجاز غير مسبوق باسم دولة الإمارات.

وقال البطل الإماراتي محمد البلوشي «تعتبر هذه المشاركة العالمية أحد أهم المشاركات في مسيرتي الرياضية ورغم الظروف إلا أننا عازمون بإذن الله أن نحقق إنجازاً رياضياً غير مسبوق للإمارات والعرب، أتمنى أن نوفق في المهمة وأن تكون التضاريس والأحوال الجوية إلى جانبنا بإذن الله».

يجدر بالذكر أن العديد من أبطال أوربا والعالم يتنافسون على لقب باها هنغاريا أو المجر في نسختها الخامسة عشرة! ويتوقع منظمو الرالي أن تكون المنافسة شرسة بين المتسابقين.

وفي هذا الإطار قال ماهر بدري، مدير الفريق «في رياضة المحركات وخاصة في الراليات كل شيء وارد، والأصعب في هذا النوع من الراليات التوقع بالنتيجة لأنه سباق جداً سريع والمنافسة شديدة بين أبطال أوروبا، وفرصة التعويض تكون معدومة، ولكن الأهم أن ثقتنا ببطلنا محمد البلوشي كبيرة وأنه سوف يعطي ١٠٠٪؜ للنيل باللقب باسم دولتنا الحبيبة».