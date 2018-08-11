منتخب ناشئي اليد يعبر شباب الشارقة ودياً

المصدر: الشارقة ـ البيان الرياضي

حقق منتخب ناشئي اليد العديد من المكاسب وفق رؤية مدربه قاسم عاشور في ختام مباراته الودية التي أقيمت أول من أمس مع فريق شباب الشارقة صاحب الأرض والضيافة، والتي انتهت بفارق هدف لمنتخب الناشئين 17/‏‏16، تأتي المباراة في إطار الاستعدادات للمشاركة في البطولة الآسيوية الثامنة لناشئي كرة اليد والتي تستضيفها العاصمة الأردنية عمان من 13 حتى 24 سبتمبر المقبل والمؤهلة لبطولة العالم للناشئين في مقدونيا 2019.

أدار اللقاء عبدالله خميس ونبيل عبدالله، وشهده محمد شريف نائب رئيس الاتحاد ومحمد راشد النعيمي رئيس اللجنة المالية ومحمد عبيد الحصان عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة الألعاب الجماعية بنادي الشارقة.