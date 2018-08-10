«باريس المفتوحة» للغولف تبتسم لجونسون وبالدوين

المصدر: دبي - فايز بجبوج

نظم اتحاد الإمارات للغولف، بالتعاون مع نادي العين للرماية والفروسية والغولف، النسخة الثانية من بطولة «باريس المفتوحة» أولى بطولات النشاط الصيفي لاتحاد اللعبة، التي أقيمت برعاية سوبر ستور، وامتدت على مدار يومين، وسط مشاركة قياسية بلغت 58 مثلوا 29 فريقاً، تحدوا درجات الحرارة المرتفعة التي تخطت حاجز 44 درجة، وشهدت فوز الثنائي المكون من لايتون جونسون وزميله ديفيد بالدوين باللقب.

واحتاج الثنائي جونسون وبالدوين، إلى 120 نقطة لانتزاع لقب البطولة، بعد أن سجلا في اليوم الأول 46 نقطة، مقارنة بتحسن في الأداء في اليوم الثاني الذي نجحا في تسجيل 74 نقطة التي ضمنت لهما المركز الأول، بفارق التسع ضربات عن الثنائي المكون من لاعب المنتخب الوطني سيف ثابت وزميلته سارة إنغسيغ اللذين انتزاعا صدارة اليوم الأول برصيد 71 نقطة، قبل أن يكتفيا في اليوم الثاني برصيد 40 نقطة التي وضعتهما بالمركز الثاني، وليذهب المركز الثالث للثنائي ديفيد كير، وباز بيكليس اللذين سجلا بدورهما 109 نقاط.

أقرب ضربة

وذهبت أقرب ضربة للحفرة لمسار اليوم الأول للاعبة فيكي شارما التي حققتها عند الحفرة الرابعة، فيما ذهب لقب أقرب ضربة إلى الحفرة في منافسات اليوم الثاني للاعب مارتين غرابوت التي حققها عند الحفرة الثامنة.

وتعد بطولة «باريس المفتوحة» لمسابقات الزوجي، من البطولات التنشيطية الصيفية، التي ينظمها الاتحاد بصورة سنوية لأعضائه ومنتسبيه، بهدف زيادة انتشار اللعبة، لتحمل النسخة الثانية مشاركة قياسية بزيادة بلغت 12 لاعباً ولاعبة عن نسخة العام الماضي.