«مهرجان الشطرنج» يدشن «الخاطف»

المصدر: أبوظبي - محمد محسن

تنطلق منافسات الشطرنج الخاطف مساء اليوم في فندق دوست ثاني أبوظبي، ضمن منافسات مهرجان أبوظبي الدولي للشطرنج الـ 25، ويقام تحت رعاية سمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان، رئيس مجلس أبوظبي الرياضي.

وقد واصل المهرجان فعالياته بمشاركة عالمية واسعة، وأسفرت جولة الأساتذة عن منافسات محتدمة بين المصنفين الدوليين. وتعد منافسات الأساتذة إعداداً قوياً قبل انطلق أولمبياد الشطرنج في جورجيا سبتمبر المقبل.

وبلغ عدد المشاركين من دولة الإمارات خلال اليومين الماضيين 86 لاعباً ولاعبة، أبرزهم عمار السدراني، بطل العرب لفئة 14 سنة، وروضة السركال، بطلة العالم لفئة 8 سنوات، والعرب لفئة 10 سنوات، وبطلة العرب لفئة 14 سنة على مستوى الإناث وافية درويش المعمري، واللاعبة وديمة الكلباني بطلة العرب لفئة 16 سنة، إضافة لأبطال الفئات السنية على مستوى الدولة.

معسكر صيفي

وفضلت بعض الدول أن تقيم معسكرها الصيفي المخصص للإعداد في المهرجان، وتأتي الإمارات في مقدمة هذه الدول، التي تشارك بـ 86 لاعباً ولاعبة أبطال الفئات السنية والمنتمين لأندية الشطرنج المتخصصة في الدولة، ولم يغب لاعب نادي أبوظبي للشطرنج والثقافة المخضرم عيسى محمد الخوري عن المشاركة في مهرجان أبوظبي الدولي منذ انطلاقه في عام 1991.

وتشارك الهند بمنتخبها الأول والرديف، وبنسبة تتجاوز الـ 50% بقليل من عدد المشاركين، حيث تشارك بـ 88 لاعباً، أبرزهم إبيجيت جوبتا، ونيهال سارين.

وتشارك الأردن بمنتخبها الوطني الأول أحمد السمهوري، وسمير منصور، وأحمد الخطيب ومؤيد عبيد، وتشارك مصر بأبرز لاعبيها، باسم أمين، وأحمد العدلي.

وبالنسبة للبطولة المفتوحة يشارك فيها اللاعبون الدوليون الذين يقل تصنيفهم الدولي عن 2100 نقطة، واستقطبت البطولة هذا العام نخبة لاعبي الدولة الناشئين الذين فضلوا الاحتكاك على التتويج وشاركوا بالبطولة المفتوحة بدلاً من الناشئين.

تجمع مهم

من جانبه قال المهندس طلال أحمد الزعابي، نائب رئيس مجلس إدارة نادي الشارقة الثقافي للشطرنج، إن مهرجان أبوظبي الدولي للشطرنج يعد أحد أهم التجمعات الشطرنجية على مستوى العالم، فهو يغطي جميع المراحل والفئات العمرية، ويجمع أفضل الأساتذة الدوليين الكبار واللاعبين الدوليين، وحملة الألقاب من مختلف أنحاء العالم، ومنح فرصة كبيرة للاعبي المنتخب والأندية للاحتكاك والاستفادة من هؤلاء اللاعبين.

وأشاد الزعابي بمستوى التنظيم المميز للبطولة، وقدرة نادي أبوظبي للشطرنج والثقافة على استيعاب هذا العدد الكبير من اللاعبين الدوليين في مكان واحد، حيث وصل العدد الكلي للمشاركين في جميع البطولات إلى ما يقارب 800 لاعب ولاعبة من أكثر من خمسين دولة.

متجر

للعام الثاني على التوالي يشارك متجر «رجل الشطرنج»، ويعرض آخر الابتكارات الإلكترونية في الساحة الخاصة بلعبة الشطرنج.