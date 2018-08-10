5 ميداليات لمنتخب الـ«مواي تاي» في بطولة العالم

المصدر: دبي - البيان الرياضي

خطف منتخب الإمارات للناشئين للمواي تاي الأضواء في بطولة العالم للفئات العمرية، الشباب والناشئين، للمواي تاي، التي تتواصل منافساتها في العاصمة التايلاندية بانكوك بإشراف الاتحاد الدولي للعبة، التي تستمر حتى يوم 12 أغسطس الجاري، بمشاركة أكثر من 70 دولة.

وقد نجح منتخب الناشئين في حصد 5 ميداليات برونزية، عن طريق كل من زايد الظاهري تحت 11 سنة، وأحمد الظاهري تحت 13 سنة، وصالح محمد المقرن تحت 13 سنة، ومحمد الصابري تحت 15 سنة، بجانب اللاعبة ميثاء محمد تحت 17 سنة، بالرغم من فارق الخبرات الفنية مقارنة بالمنتخبات المشاركة التي حشدت أبرز اللاعبين واللاعبات، ما أكسب منتخب الإمارات فائدة فنية كبيرة ستنعكس خلال مشاركاته المقبلة.