الأبيض الصغير يلتقي رجال اليد بنادي الظفرة

المصدر: دبي - البيان الرياضي

يلتقي منتخب ناشئي اليد في الرابعة والنصف عصر اليوم، على أرض صالة الاتحاد في منطقة الممزر بدبي، الفريق الأول لكرة اليد بنادي الظفرة في أول ظهور له على أرض الواقع بساحات اللعبة، ويمثل الاختبار الأول للفريق، لكون فريق الظفرة قد انضم حديثاً لاتحاد اليد، وسيشارك ببطولات الرجال بالموسم الجديد المقبل، بينما يخوض منتخبنا الناشئ مباراته اليوم ضمن محطة إعداده السادسة، التي انطلقت أول من أمس بنادي الوصل، التي تأتي جميعها ضمن التحضيرات المكثفة للمنتخب للمشاركة في البطولة الآسيوية الثامنة للناشئين التي تقام بالعاصمة الأردنية عمّان، خلال الفترة من 14 إلى 27 سبتمبر المقبل. وأوضح قاسم عاشور مدرب المنتخب، أن المرحلة المقبلة ستكون مكثفة وحافلة.