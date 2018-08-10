جمعة آل مكتوم يقود رماة الإمارات في «الآسياد»

المصدر: دبي - عماد الدين إبراهيم

أكد اللواء «م» راشد خميس بن عابر الهاملي، رئيس اتحاد الرماية والقوس والسهم جاهزية وفد الرماية للمشاركة في النسخة الثامنة عشرة من دورة الألعاب الآسيوية، والتي تستضيفها اندونيسيا بمدينتي (جاكرتا -بالمبانغ) خلال الفترة من 18 الجاري، وحتى الثاني من سبتمبر المقبل، وسيكون الوفد بقيادة الرامي الشيخ جمعة آل مكتوم، فيما تأكد مشاركة الشيخ سعيد بن مكتوم آل مكتوم في البطولة العالمية في كوريا الجنوبية، وهي بطولة مؤهلة للأولمبياد العالمي المقبل.

جاء ذلك في الاجتماع الدوري للاتحاد أول من أمس، والذي تم الاطمئنان على جاهزية المشاركين ووضع اللمسات الأخيرة للمشاركة الإماراتية في الآسياد بحيث يكون التمثيل بهدف الفوز بالميداليات، لافتاً إلى أن الاتحاد اتخذ العديد من القرارات المهمة من شأنها وضع استراتيجية متكاملة لأجل تواصل الأجيال في الرماية، بحيث يتم توفير خبراء تدريب لكل أنواع الرماية ولجميع الفئات (رجال -شباب -ناشئين) حتى تحافظ الرماية على تميزها وحضورها القوي في كل المحافل الدولية.