«مبادلة» ترعى رياضة أصحاب الهمم

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

أعلنت شركة مبادلة للاستثمار «مبادلة» عن توقيع اتفاق مع اتحاد الإمارات لرياضة أصحاب الهمم، بشأن رعاية منتخب الإرادة الإماراتي حتى عام 2021.

7 ميداليات

وكان 18 فرداً من منتخب الإرادة الإماراتي قد مثلوا دولة الإمارات في دورة الألعاب البارالمبية (ريو 2016) وحازوا سبع ميداليات، محطمين رقمهم السابق الذي أحرزوه في أثينا وهو أربع ميداليات. وتنص اتفاقية الرعاية على تضافر جهود «مبادلة» واتحاد الإمارات لرياضة أصحاب الهمم من أجل دعم منتخب الإرادة الإماراتي في البطولات والمحافل الرياضية المحلية والدولية، بما في ذلك دورة الألعاب البارالمبية القادمة التي تستضيفها طوكيو في الفترة من 25 أغسطس 2018 إلى 6 سبتمبر 2020.