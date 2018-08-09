ناشئ هندي مفاجأة «مهرجان الشطرنج»

المصدر: أبوظبي- محمد محسن

حملت الجولة الأولى لمهرجان أبوظبي الدولي للشطرنج مفاجآت وحماساً متبادلاً بين المشاركين لجمع النقاط، مع نقطة الانطلاق أول من أمس، في فندق دوست ثاني أبوظبي، حيث خسر المصنف الأستاذ الدولي الكبير الفيتنامي لي ونغ ليم أمام الناشئ الهندي بنديان «فارق التصنيف يتجاوز 330 نقطة»، حيث أحكم الهندي السيطرة وقام ببعض الحركات التكتيكية التي قادته إلى الفوز، وسط ذهول المتابعين، والنقل الإلكتروني للأحداث على موقع الاتحاد الدولي، بينما سارت الأمور على طبيعتها بالنسبة لباقي طاولات اللعب، حيث لم تكن هناك مفاجآت تذكر.

ويقام المهرجان برعاية سمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان، رئيس مجلس أبوظبي الرياضي، وشملت الجولة الأولى التي انتهت في ساعة متأخرة أول من أمس، مشاركة 500 لاعب ولاعبة منهم 186 لاعباً إماراتياً، وضمت الجولة منافسات الأساتذة، والبطولة المفتوحة.

بقية النتائج

وفي بقية النتائج وعلى الطاولة المقابلة، فاز المصنف الثاني الأستاذ الكبير الهنغاري ريتشارد رابورت، على اللاعب الأردني أحمد السمهوري، وفاز المصنف الثالث الأستاذ الكبير الجورجي إيفان تشيباريانوف، على اللاعب الاذربيجاني علييف رافا، كما فاز المصنف الرابع الأستاذ الكبير الصيني وانغ هاو على اللاعب الهندي سيدهانت، وفاز المصنف الرابع الأستاذ الكبير الروسي فلادمير فيدوسيف على اللاعب الهندي بادميني روت، وحقق المصنف الخامس دانييل دوبوف على اللاعب الأردني أحمد الخطيب، فوزاً ثميناً.

فوز نعمان

وبالنسبة لنتائج الإماراتيين المشاركين، فقد حقق الأستاذ الدولي عمر نعمان فوزاً مهماً على اللاعبة الهندية سامبيت باندا، مما جعله يحتفظ بأول نقاط الفوز، في المقابل تعادل الأستاذ الدولي الكبير سالم عبد الرحمن مع اللاعب الهندي سانكلاب جوبتا، وبالنسبة لنتائج العرب المشاركين فقد فاز الأستاذ الكبير المصري باسم أمين على اللاعبة زويفان من الصين، وتابع مواطنه الأستاذ الكبير المصري أحمد العدلي تحقيق الفوز وجمع النقاط وتخطى اللاعبة الهندية آن ماري جوميز.

وفي البطولة المفتوحة فاز المصنف الأول التشيكي بافل هاس على اللاعبة الإماراتية ياسمين علي.