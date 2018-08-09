دورة التحكيم الإلكتروني للرماية تختتم اليوم

المصدر: دبي - البيان الرياضي

تختتم اليوم الخميس دورة التحكيم الإلكتروني الدولية للرماية EST، والتي استمرت نحو أسبوع بمركز إعداد القادة وبمشاركة 10 دارسين من الجنسين، وحاضر فيها نخبة من أبرز المحاضرين الدوليين، وفي مقدمتهم غاري اندرسون نائب رئيس الاتحاد الدولي للرماية، واللواء حازم حسني رئيس الاتحاد الأفريقي والمصري للرماية وعضو مجلس إدارة الاتحاد الدولي للرماية، والدكتور محمد عامر المدير الفني لاتحاد الرماية، والدورة تتضمن العديد من الموضوعات المهمة، وتعد واحدة من أرقى دورات التحكيم في البندقية والمسدس وتركز على تعامل الحكام مع الأهداف الإلكتروني، وخاصة بعدما أصبحت جميع الأهداف بميادين البندقية والمسدس الإلكترونية.