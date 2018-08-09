متابعة مليونية لحساب «دبي الرياضي» على انستغرام

المصدر: دبي- البيان الرياضي

تابع أكثر من مليون مشاهد من مختلف قارات العالم، الفيديو، الذي نشره مجلس دبي الرياضي على حسابه الرسمي بتطبيق انستغرام، الذي تناول فعاليات المؤتمر الصحافي للإعلان عن تفاصيل تنظيم بطولة «ألتيميت سترونغ مان»، التي تقام في محمية المرموم.

وتخطى عدد المشاهدين للفيديو حاجز المليون مشاهدة خلال ثلاثة أيام فقط من نشر الفيديو على الحساب، وعبر المتابعون في تعليقاتهم على الفيديو بمختلف لغات العالم عن سعادتهم بتنظيم بطولة أقوى رجل في العالم، في دبي خلال شهر أكتوبر المقبل، حيث سيتمكنون من مشاهدة النجوم من أبطال العالم عن قرب خلال تواجدهم في دبي، التي تجمع أكثر من 200 جنسية يعيشون في تناغم وسلام.

مشاركة النجوم

وكان مجلس دبي الرياضي قد أعلن عن استضافة محمية المرموم بدبي للبطولة، حيث ستقام في الساحة الرياضية بفندق باب الشمس، وتستمر المنافسات على مدار 12 ساعة، ويشارك فيها أقوى 15 رجلاً في العالم.

كما تم الإعلان عن مشاركة النجم العالمي العملاق الشهير هافثور بجورنسون، الذي يعد أقوى رجل شهده العالم على شاشات التلفاز، وهو صاحب شخصية الجبل (ذا ماونتن) أحد أبرز الشخصيات المشاركة في مسلسل صراع العروش الأكثر شهرة، والأوسع انتشاراً على مستوى العالم، جاء هذا الإعلان خلال المؤتمر الصحافي الذي عقده الأسبوع الماضي، وتحدث خلاله سعيد حارب أمين عام مجلس دبي الرياضي، وعدد من أبطال العالم في رياضة الـ«سترونغ مان» من بينهم إيدي هول بطل العالم العام الماضي، وماتيوس كيليسكوفسكي صاحب المركز الثاني على العالم، وكونستانتين جاناشيا، وأيرون بيي.

وستكون دبي هي أول مدينة تستضيف فعاليات بطولة «ألتيميت سترونغ مان» في منطقة الشرق الأوسط، وتعد البطولة هي الأكبر والأغلى من نوعها في العالم.

تحديات صعبة

سيتنافس المشاركون في البطولة على مواجهة عدد من التحديات الصعبة خلال البطولة مثل جر الشاحنات وجر السيارات بوضعية الأيدي المتشابكة، ورفع أوزان تصل إلى 500 كيلوغرام، و600 كيلوغرام مع الجري السريع، ورفع أحجار أطلس التقليدية كما يتنافسون على حملة مجموعة أخرى من الأوزان الثقيلة مثل عجلات القطارات وقضبان من الفولاذ والدروع الفولاذية الضخمة.

وتم الإعلان عن طرح 20 ألف تذكرة لدخول الجمهور ستكون متاحة عبر الموقع الإلكتروني الرسمي للبطولة https:/‏/‏www.worldsultimatestrongman.com، وسيكون الدخول إلى البطولة مجاني للأطفال دون الثانية عشر عاماً.