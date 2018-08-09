أول دوري إماراتي للكريكيت ديسمبر المقبل

المصدر: دبي- البيان الرياضي

كشف كل من مجلس الإمارات للكريكيت وشركة OPi Sports لتنظيم وإدارة الفعاليات الرياضية، النقاب عن الاسم والشعار المرتقب لدوري T20 الجديد للكريكيت وهو UAE T20x، ما يمنح مشجعي ومحبي هذه الرياضة فكرة عن الطابع الحماسي للدوري المزمع إقامته في الإمارات من 19 ديسمبر2018 - إلى 11 يناير 2019.

تعدّ استضافة دوري UAE T20x أحد الإنجازات الرياضية الوطنية الجديدة لدولة الإمارات، إذ يقدم للمعجبين والمشجعين تجربة مثيرة مع مشاركة تشكيلة متميزة من أبرز اللاعبين والمدربين الدوليين، حيث ستكون البطولة الأكثر تمثيلاً على المستوى الدولي. وستتنافس خمسة فرق جديدة على اللقب الأول في الدوري، الذي يتضمن 22 مباراة تقام في دبي وأبوظبي والشارقة على مدار 24 يوماً.