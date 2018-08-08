اتحاد السلة يعتذر عن عدم المشاركة في «الآسياد»

المصدر: دبي - ياسر قاسم

أعلن اتحاد كرة السلة اعتذاره عن مشاركة المنتخب الوطني للرجال في دورة الألعاب الآسيوية بجاكرتا لأسباب متعددة، من بينها عدم تفرغ عدد من اللاعبين، حيث تعذر مشاركة 6 لاعبين على الأقل، إلى جانب وجود منتخب الشباب في معسكره الحالي بتايلاند، وغياب الجهاز الفني المرتبط بمنتخب الشباب في معسكر بانكوك.

وأوضح اللواء «م» إسماعيل القرقاوي، رئيس اتحاد كرة السلة في تصريحات لـ «البيان الرياضي»، أن قرار الاعتذار جاء خارجاً عن إرادتهم، فالظروف الماثلة أمام الاتحاد حالت دون المشاركة، موضحاً أن الاتحاد شرح كل التفاصيل والأسباب للجنة الأولمبية الوطنية وللهيئة العامة للرياضة.