«أبوظبي للشطرنج» يدشن منافساته بـ «الأساتذة» و«المفتوحة»

المصدر: أبوظبي - محمد محسن

افتتح مهرجان أبوظبي الدولي للشطرنج في نسخته الـ 25 أمس، بفندق دوست ثاني أبوظبي، وتستمر فعالياته حتى 15 أغسطس الجاري، ويقام برعاية كريمة من سمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان، رئيس مجلس أبوظبي الرياضي، وللعام 25 على التوالي، وبتنظيم من نادي أبوظبي للشطرنج والثقافة، وافتتح الفعاليات عبدالله حسين الخوري، رئيس اللجنة المنظمة العليا رئيس مجلس إدارة نادي أبوظبي للشطرنج، وعبد المحسن الدوسري، الأمين العام بالإنابة للهيئة العامة للرياضة، وممثلي أندية الشطرنج بالدولة واتحاد الشطرنج، وشاركت روضة السركال، بطلة العالم لفئة 8 سنوات، وعمران الحوسني، بطل غرب آسيا للشباب، في مراسم الافتتاح.

ودشن المهرجان فعالياته يوم أمس بجولتي الأساتذة والبطولة المفتوحة، وتحفل النسخة الـ 25، التي تتزامن مع عام زايد وتصادف اليوبيل الفضي، بمشاركة قياسية من حيث عدد اللاعبين والدول، وتبلغ قيمة جوائزه النقدية 300 ألف درهم، وتضم أكثر من 800 لاعباً ولاعبة من 60 دولة استثماراً لرعاية ودعم ومتابعة مباشرة من مجلس أبوظبي الرياضي.

وسجلت النسخة الحالية الـ 25 للمهرجان أرقاماً قياسية مقارنةً بالمهرجانات السابقة من حيث عدد المشاركين والمستوى الفني للمشاركين، وشملت الجولة الأولى التي انطلقت أمس 500 لاعب ولاعبة، منهم 186 لاعباً إماراتياً، وتضم الجولة منافسات الأساتذة، والبطولة المفتوحة، وأبرزهم من داخل الدولة الأستاذ الدولي الكبير سالم عبد الرحمن، والأستاذ الدولي عمران الحوسني، كما تشمل جولة اليوم منافسات الأطفال من 5 إلى 16 عاماً.

ويعد المهرجان أكبر حدث شطرنجي على مستوى قارة آسيا والشرق الأوسط بمشاركة قرابة 800 لاعب ولاعبة من نخبة لاعبي الشطرنج في العالم، إضافة لأبرز نجوم اللعبة في دولة الإمارات، وتزامناً مع «عام زايد» واحتفالاً باليوبيل الفضي للمهرجان دعت اللجنة المنظمة العليا كبار نجوم اللعبة على مستوى العالم ، علاوةً على إدخال بطولة المخضرمين لعمر 55 سنة لفعاليات المهرجان للمرة الأولى.

من جانبه ثمّن حسين الخوري الرعاية الكريمة لقيادتنا الرشيدة لشتى مجالات الرياضة، والرعاية الخاصة التي يحظى بها مهرجان أبوظبي للشطرنج على وجه الخصوص، حيث نظم على مدار 25 عاماً على التوالي، ما جعله من أكبر الأحداث الشطرنجية في قارة آسيا، ويأتي في الترتيب الثالث عالمياً.

وأضاف: انطلق المهرجان عام 1991، ولم يمتلك حينها نادي أبوظبي للشطرنج أي لاعب دولي، وبفضل المهرجان ، أصبح النادي يضم حالياً 90 لاعباً دولياً، خمسة منهم يحملون ألقاباً دولية رفيعة المستوى، وعلى رأسهم بطلة العالم لفئة 8 سنوات روضة السركال، وعمران الحوسني بطل غرب آسيا للشباب، كما شارك المهرجان في صناعة الأبطال، أمثال بطلنا الذهبي سالم عبد الرحمن.

جناح زايد

تجول ضيوفُ الدولة المشاركون في المهرجان بين جناح المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، حيث ضم الجناح صوراً أرشيفية للمغفور له بإذن الله، إضافة إلى بعض المطبوعات التي تقدم مراحل بناء الدولة.