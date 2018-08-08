«دبي البحري».. برنامج حافل في الموسم الجديد

المصدر: دبي - البيان الرياضي

أعلن نادي دبي الدولي للرياضات البحرية، البرنامج الزمني الخاص بالسباقات البحرية في إمارة دبي للموسم الرياضي 2018-2019، والذي سيبدأ 14 سبتمبر ويستمر حتى نهاية شهر أبريل.

وقال محمد عبد الله حارب عضو مجلس الإدارة المدير التنفيذي، إن روزنامة الأنشطة والفعاليات ستكون حافلة بالعديد من الأنشطة والفعاليات الشيقة، والتي تلبي رغبات الكثير من عشاق الرياضات البحرية من مختلف شرائح المجتمع في الدولة، وأيضاً أبناء دول مجلس التعاون الخليجي الذين وفر لهم النادي الفرصة للمشاركة في مختلف الفعاليات كل عام. ولفت حارب إلى أن اللجنة المنظمة حرصت على تنويع الأنشطة وزيادة الأحداث، ومن بينها مسابقات صيد الأسماك والتي تهم شريحة كبيرة والتي ستكون هذه المرة من 3 جولات على مدار الموسم.

ونوه المدير التنفيذي أن اللجنة المنظمة رأت وبعد الإقبال الذي حدث في رياضة الشراعية الحديثة، أن ترفع عدد الفعاليات الخاصة في هذه الرياضة إلى 4 محطات في الموسم، تشمل جولة أو جولتين من بطولة دبي للناشئين .

بداية الموسم

من المقرر أن تنطلق السباقات 14 سبتمبر المقبل، بإقامة منافسات الجولة الأولى من بطولة دبي للقوارب الشراعية المحلية 22 قدما، وينظم النادي في الشهر نفسه الجولة الافتتاحية من بطولة دبي للقوارب الشراعية المحلية 43 قدما 22 سبتمبر، على أن تقام أولى جولات بطولة دبي لقوارب التجديف المحلية 30 قدما يوم 28.

وتقام الجولتان الثانية والثالثة من بطولة دبي للقوارب الشراعية المحلية 43 قدما يومي 6 و 20 أكتوبر، فيما يقام سباق الجولة الثانية من بطولة دبي للقوارب الشراعية المحلية 22 قدما يوم السبت 27 منه.

نوفمبر وديسمبر

وتستكمل منافسات بطولة دبي لقوارب التجديف المحلية 30 قدما، بإقامة الجولة الثالثة والختامية 10 نوفمبر، على أن يشهد 3 منه انطلاق أولى جولات الشراعية الحديثة.

وتبدأ منافسات بطولة دبي للسفن الشراعية المحلية 60 قدما، بإقامة منافسات الجولة الأولى يوم 15 ديسمبر، بينما يشهد الشهر نفسه إقامة أغلى بطولات التجديف المحلية 30 قدما، بإقامة منافسات شوط كأس آل مكتوم 2018 وفي نفس الشهر تقام أولى جولات مسابقات صيد الأسماك.

الدراجات المائية

وتنطلق أولى جولات بطولة الإمارات الدولية للدراجات المائية في دبي، يوم السبت الثاني عشر من شهر يناير المقبل، على أن تقام الجولة الثانية يوم السبت 26 منه، بينما ستقام الجولة الافتتاحية من بطولة الإمارات للقوارب الخشبية السريعة يوم السبت 19 يناير، وتسبق الحدث بيوم واحد منافسات الجولة الثانية من بطولة دبي لصيد الأسماك.

وتقام الجولة الثانية من بطولة الإمارات للقوارب الخشبية السريعة، في الثاني من فبراير، فيما سيشهد التاسع من فبراير 2019 منافسات الجولة الثالثة من بطولة الإمارات الدولية للدراجات المائية، وستقام في الشهر نفسه جولتان من الشراعية الحديثة ، بينما ستحلق مظلات الكايت سيرف وتبحر ألواحها من جديد في شواطئ دبي .

الألواح الشراعية

وفي 8 مارس تقام منافسات الجولة الثانية من بطولة دبي للكايت سيرف ، ثم الجولة الرابعة والختامية من الشراعية الحديثة ، كما تقام الجولة الثالثة من سباقات بطولة الإمارات للقوارب الخشبية السريعة .

مسك الختام

سيكون مسك ختام الموسم في شهر أبريل، مع إقامة السباق الأغلى ملحمة القفال للسفن الشراعية المحلية 60 قدما للمسافات الطويلة من جزيرة صير بونعير وحتى شواطئ دبي، لمسافة تزيد على 50 ميلا بحريا، والذي يقام سنويا برعاية كريمة ودعم من سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية.

ووضعت اللجنة المنظمة في نادي دبي الدولي للرياضات البحرية تصورها في ما يخص الموعد وحددت يوم السبت الثالث عشر منه، على أن يكون يوم السبت الموافق 20 أبريل موعدا احتياطيا في انتظار اعتماد الموعد بشكل نهائي من قبل سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم راعي الحدث.