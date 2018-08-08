استقبال حافل بالورود لبعثة الرجبي أبطال آسيا

المصدر: دبي - البيان الرياضي

لقيت بعثة المنتخب الأول للرجبي استقبالاً حافلاً بالورود لدى وصولها مطار دبي الدولي، بعد الفوز بذهبية سباعيات سنغافورة للرجبي، وحصولهم على المركز الأول وكأس البطولة للمرة الأولى في تاريخ اللعبة بالدولة، حيث كان في استقبالها قيس الظالعي، رئيس الاتحاد العربي أمين عام اتحاد الإمارات، وحمدان سليمان، المدير التنفيذي للاتحاد، وعدد من أولياء الأمور ومحبي الفريق.

فرحة

وقام الأمين العام والمستقبلون بتوزيع الورود على أعضاء المنتخب، ورئيس البعثة مدير المنتخبات محمد شاكر، ومحمد سلطان الزعابي، الإداري النشط، ويوسف شاكر، مساعد المدرب، وأبولو بريليني، المدرب العام، وعلي اللاعبين أعضاء المنتخب.

وبدت فرحة الجميع بهذا الفوز الكبير واضحة، ونقل الظالعي لأعضاء المنتخب تحيات الشيخ محمد بن مكتوم بن جمعة آل مكتوم، رئيس الاتحاد، وأعضاء مجلس الإدارة، كما قدم التهنئة لأعضاء المنتخب على هذا الإنجاز، الذي يعد دافعاً كبيراً لمسيرة الاتحاد خلال الفترة المقبلة، وأعرب عن شكره وتقديره لكل داعمي الاتحاد، ما أدى لهذا الفوز الكبير.

وعلى رأسهم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، والشيخ محمد بن مكتوم بن جمعة آل مكتوم، رئيس مجلس إدارة الاتحاد، وإلى كل وسائل الإعلام في الدولة، الذين يدعمون الفريق ويسهمون في رفع معنويات اللاعبين. وقال الظالعي إن هذا الإنجاز القاري سيكون دافعاً قوياً للاعبين من أجل الظهور المشرف خلال دورة الألعاب الآسيوية المقبلة.

مران

هذا وسوف يبدأ اتحاد الرجبي من الفور الاستعداد للمشاركة في الألعاب الآسيوية، التي ستقام في إندونيسيا للمرة الأولى في تاريخ الاتحاد وفي تاريخ الرياضة الإماراتية بالنسبة للعبة الرجبي، حيث سيكون المران يومياً من أجل رفع الجانب البدني للاعبين، مع ضم عدد من العناصر الشابة الموهوبة لاكتساب مزيد من الخبرات والاحتكاك مع مدارس لعب مختلفة.