المصدر: دبي - فائز بجبوج

أكدت 6 فرق حتى الآن مشاركتها في بطولة الشيخ محمد بن خالد القاسمي الدولية لكرة اليد بنسختها السابعة، والتي سيحتضنها ويشارك فيها نادي الشارقة خلال الفترة من 29 أغسطس ولغاية 5 سبتمبر المقبل، وتنظمها وتسوقها شركة أجاكس للمعدات الرياضية بالشارقة.

الأندية الستة التي أكدت مشاركتها هي الأهلي والزمالك المصريان والنجمة الساحلي التونسي والمجمع البترولي الجزائري والأهلي البحريني، إضافة لنادي الشارقة صاحب الأرض والضيافة. وأبدت العديد من الفرق المحلية والخليجية والعربية، رغبتها في المشاركة ومنها سداب العماني والأفريقي التونسي، وهناك توجه من اللجنة المنظمة لاقتصار المشاركة على 6 أندية، والتي ستلعب ضمن المجموعة الواحدة ومن دور واحد وهي كفيلة لإفساح جميع الفرق للمنافسة على اللقب.