السلة تعتذر رسميا عن المشاركة في "الآسياد"

المصدر: دبي- ياسر قاسم

أعلن اتحاد كرة السلة رسميا اعتذاره عن المشاركة في دورة الألعاب الآسيوية التي تنطلق 18 أغسطس الجاري في أندونيسيا، وذلك بسبب عدم قدرة الاتحاد واللجنة الأولمبية على الحصول على تفريغ رياضي لأبرز عناصر المنتخب.

وأكد اللواء "م" إسماعيل القرقاوي، رئيس اتحاد السلة، أن الاتحاد طرق جميع الأبواب وسعى حتى اللحظة الأخيرة للمشاركة في "الآسياد"، لكنه اصطدم بمشكلة تفرغ اللاعبين الذين يشكلون العمود الفقري للمنتخب وهو جزء من الأسباب إلى جانب أسباب أخرى منها تواجد الجهاز الفني في تايلاند في البطولة الآسيوية للشباب.