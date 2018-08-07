تونس تحتضن «عربية الغولف» أكتوبر المقبل

المصدر: متابعة - فائز بجبوج

تحتضن العاصمة التونسية تونس خلال الفترة من الخامس عشر ولغاية الثاني والعشرين من شهر أكتوبر المقبل، البطولة العربية 38 لرجال الغولف والتي تأتي ضمن الأجندة السنوية لبطولات الاتحاد العربي للغولف.

وأكد ماهر بو الشماوي رئيس الجامعة التونسية للغولف، أن كافة الاستعدادات قد اكتملت لاستقبال الأخوة العرب من قادة اللعبة ومسؤوليها واللاعبين لاحتضان منافسات البطولة على أرض بلدهم الثاني تونس الخضراء مرحباً بالجميع، ومتمنياً لهم التوفيق والنجاح في هذا المحفل العربي برياضة الغولف، وسيكون فندق ديزرت ديميرت مقراً لإقامة جميع الوفود.

وأشار ماهر إلى أن منافسات البطولة ستقام على أرض ملعب قمرت للغولف في العاصمة تونس وعلى مدار أسبوع، حيث تم تخصيص يومين لجميع الفرق لإقامة التدريبات للتأقلم على أرض الملعب والدخول بأجواء المنافسات في اليوم الثالث على أن تقام منافسات البطولة على مدار أربعة أيام لتحديد بطل البطولة على مستوى الفرق وبطل العرب على المستوى الفردي.

وشدد ماهر على أهمية هذا الحدث الرياضي، والذي يقام على هامش منافسات البطولة اجتماع المكتب التنفيذي للاتحاد العربي في الثامن عشر ويعقبه في التاسع عشر اجتماع الجمعية العمومية للاتحاد العربي. وفي ختام حديثه وجه الشكر والتقدير للاتحاد العربي للغولف، والذي يقوده الشيخ فاهم بن سلطان القاسمي، رئيس الاتحادين العربي والإماراتي للغولف، على منحهم الثقة لاحتضان هذا المحفل الكبير لرياضة الغولف قيادة ولاعبين.