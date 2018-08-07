الذيد يختتم فعاليات «عطلتكم غير» ويكرّم المتميزين

المصدر: الذيد - البيان الرياضي

أكد سالم محمد بن هويدن رئيس مجلس إدارة نادي الذيد الثقافي الرياضي، أن الفعاليات الصيفية كانت مناخاً جاذباً للاهتمام بالمواهب الشبابية والطلابية ورعايتها وتنمية عطائها لتكون قادرة على العطاء والاحتراف في كافة المجالات الرياضية الواعدة، وأثنى على النجاح الكبير الذي حققه نادي الذيد من خلال باقة فعالياته الصيفية التي نظمها في إطار منظومة فعاليات مجلس الشارقة الرياضي بحكومة الشارقة تحت شعار «عطلتكم غير».

جاء ذلك خلال إسدال الستار على فعاليات النشاط الصيفي بمقر النادي بحضور 350 مشاركاً استفادوا من باقة الفعاليات التي قدمت خلال الفترة الماضية بمقر النادي، وشملت فعاليات رياضية وثقافية وفنية وعلمية وترفيهية.

وجرى تكريم الموهوبين والمميزين المشاركين في النشاط الصيفي لنادي الذيد، الذي شهد مساحة من الإبداع شمل كافة أركان النادي من خلال حجم المنجز والمنفذ من الفعاليات والأنشطة والبرامج التي لامست كافة الأهداف والتطلعات من بطولات رياضية وأنشطة ثقافية وفنية ووطنية ومنافسات ومشاركة في المسابقة المجمعة والمشتركة لمجلس الشارقة الرياضي. وجرى تقديم عدد من الفعاليات والفقرات في ختام النشاط الصيفي بجانب تكريم المتميزين والمشاركين.