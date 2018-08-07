500 لاعب يدشنون مهرجان أبوظبي للشطرنج

المصدر: أبوظبي - محمد محسن

تنطلق فعاليات مهرجان أبوظبي الدولي للشطرنج للنسخة الـ 25 في الخامسة عصر اليوم بفندق دوست ثاني أبوظبي، وتستمر فعالياته حتى 15 أغسطس الجاري، ويقام برعاية كريمة من سمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان رئيس مجلس أبوظبي الرياضي وللعام 25 على التوالي وبتنظيم من نادي أبوظبي للشطرنج والثقافة، ويضم حفل الافتتاح فقرات متنوعة وعروضاً شيقة اعتباراً من الرابعة عصراً.

وقد شهدت مطارات الدولة المختلفة وصول بعض وفود الدول المشاركة وكان أول الواصلين أمس بطلة العالم للفتيات لعام 2016 اللاعبة الكازاخستانية ساديكوفا دينار والمصنف الأول في المهرجان اللاعب الفيتنامي لي كوانغ ليم والذي توج في عام 2013 بطلاً للعالم في الشطرنج الخاطف إضافة لإنجازاته السابقة وأبرزها حصوله على بطولة العالم للناشئين.

وتحفل النسخة الـ25 والتي تتزامن مع عام زايد وتصادف اليوبيل الفضي مشاركة قياسية من حيث عدد اللاعبين والدول، وتبلغ قيمة جوائزه النقدية 300 ألف درهم وتضم أكثر من 800 لاعب ولاعبة من 60 دولة استثمارا لرعاية ودعم ومتابعة مباشرة من مجلس أبوظبي الرياضي.

رقم قياسي

وتسجل النسخة الحالية للمهرجان أرقاماً قياسية مقارنةً بالمهرجانات السابقة من حيث عدد المشاركين والمستوى الفني للمشاركين، وتشمل الجولة الأولى التي تنطلق اليوم 500 لاعب ولاعبة منهم 186 لاعباً ولاعبة إماراتياً، وتضم الجولة منافسات الأساتذة، وأبرزهم من داخل الدولة الأستاذ الدولي الكبير سالم عبدالرحمن، والأستاذ الدولي عمران الحوسني، كما تشمل جولة غد منافسات الأطفال من 5 وإلى 16 عاماً.

ويعتبر المهرجان أكبر حدث شطرنجي على مستوى قارة آسيا والشرق الأوسط، ومن المتوقع مشاركة أكثر من 800 لاعب ولاعبة في مختلف الفعاليات من نخبة لاعبي الشطرنج في العالم، إضافة لأبرز نجوم اللعبة في دولة الإمارات، وتزامناً مع «عام زايد» واحتفالاً باليوبيل الفضي للمهرجان دعت اللجنة المنظمة العليا كبار نجوم اللعبة على مستوى العالم من الجنسين علاوةً على إدخال بطولة المخضرمين لعمر 55 سنة لفعاليات المهرجان لأول مرة.

نجاح

من جانبه قال حسين الخوري رئيس مجلس إدارة نادي أبوظبي للشطرنج إن المهرجان يواصل نجاحه للعام الـ 25 على التولي بمشاركة نخبة من الأساتذة الدوليين، كما يمتاز بالتنوع والثراء ويعتبر من أهم الأحداث الشطرنجية، والمهرجان معتمد من الاتحاد الدولي، وعلى أولويات قائمة اتحاد الإمارات، وهو إعداد جديد لدورة الألعاب الأولمبية الشطرنجية سبتمبر المقبل، مشيراً إلى أن نادي أبوظبي للشطرنج قد أعد نخبة من لاعبيه للمنافسة والفوز بالألقاب.

وأضاف استطاع مهرجان أبوظبي أن يصبح من أحد أهم الأحداث الشطرنجية، بعد أن أضحى هذا الحدث محط أنظار معظم اللاعبين الدوليين، وشهد هذا العام إقبال كبير للمشاركة في مهرجان هذا العام بفضل الجهود التي بذلت في السنوات الماضية وكان لهذا الإقبال مدلول حقيقي على مكانة هذا الحدث وحرص العديد من اللاعبين على المشاركة فيه.

ويسعى نادي أبوظبي للشطرنج لجعل المهرجان قاعدة شطرنجية ووجهة سياحية في الوقت نفسه. وأوضح أن إضافة بطولة للاعبين المخضرمين للمرة الأولى تمثل إضافة للمهرجان، حيث راعى مشاركة اللاعبين فوق سن 50 عاما لاستفادة الشباب والنشء من خبراتهم المتراكمة.