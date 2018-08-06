«شطرنج الفتيات» بالشارقة يستعد لمهرجان الإمارات

المصدر: الشارقة - البيان الرياضي

نظّم نادي الشطرنج والثقافة للفتيات بالشارقة، معسكراً مغلقاً، وذلك ضمن استعداداته لمهرجان الإمارات، والذي سينطلق يوم 25 من شهر أغسطس الجاري، وقد أقيم خلاله 5 مباريات فرقية، فريق من لاعبات النادي مع فريق من أقوى اللاعبين الفلبينيين والمصنفين.

وشهد المعسكر مشاركة 7 لاعبات من نادي الشطرنج والثقافة للفتيات بالشارقة بفريق تحت 16 سنة وهن وريم خليل وحنان خليل ونور صالح وفاطمة سيف وعائشة سيف ونور خصريان وريان المازمي ولاعبة من فريق السيدات هي عبير على.

وشهدت الجولة الثانية حضور فوزية عباس لطفي عضو مجلس الإدارة ومسؤول اللجنة الفنية باتحاد الإمارات للشطرنج، كما أقيمت مباريات الفرق من 5 جولات استمرت لمدة خمس أيام متتالية بنظام اللعب الكلاسيكي بتصنيفات تحت 2050 وذلك لفريق الفلبين، حيث اتسمت جميع المباريات بالجدية.

سعادة بالمشاركة

وعبرت اللاعبات عن سعادتهن بالمشاركة في مثل هذا المعسكر، حيث أكدن أن المعسكر كان بمثابة المشاركة في بطولة دولية كبيرة مع العديد من اللاعبين المحترفين، ما يؤكد الرغبة الكبيرة لدينا جميعاً في الوصول إلى الجاهزية قبل انطلاقة مهرجان الإمارات الشهر الجاري.

وأكدت اللاعبة ريم خليل أن نادي الشطرنج والثقافة للفتيات بالشارقة يسعى دائماً إلى تطوير مستوى لاعباته وذلك من خلال إشراكهن في معسكرات أو بطولات تشهد تحدياً مع لاعبين ذات تصنيفات عالية وكذلك أصحاب الخبرات.