منتخب ناشئي اليد يختتم تجمعه الخامس

المصدر: دبي - فائز بجبوج

اختتم المنتخب الوطني لناشئي كرة اليد أول من أمس في دبي، تجمعه الخامس الذي استهل منذ 31 يوليو الماضي ضمن خطط إعداد الأبيض الصغير للمشاركة في البطولة الآسيوية الثامنة للناشئين، التي تستضيفها العاصمة الأردنية عمان خلال الفترة من 14 وحتى 24 سبتمبر المقبل، والمؤهلة إلى كأس العالم في مقدونيا 2019.

ويعد التجمع الداخلي الخامس ضمن سلسلة من التجمعات التي وضعها اتحاد اللعبة للأبيض الصغير وانطلقت منذ الثالث من يوليو الماضي وأقيمت في كل من أندية أبوظبي ودبي، خصوصاً أن اللاعبين الـ 19 التي استقر عليهم الجهاز الفني سيعاودون غداً الثلاثاء الانتظام في معسكر داخلي يمتد حتى 17 الشهر الحالي قبيل الدخول في إجازة عيد الأضحى التي ستعقب بالعودة إلى التدريبات على مدار يومي 24 و25 من هذا الشهر ومن ثم التوجه أخيراً إلى معسكر خارجي في مقدونيا يمتد حتى التاسع من سبتمبر المقبل.

برامج

من جهته أكد مدرب المنتخب الوطني للناشئين قاسم عاشور، أن خطط الإعداد تسير وفق البرنامج الزمني الموضوع للمنتخب، وأضاف أن التجمع الخامس يمثل امتداداً لخطة العمل ذاتها التي اعتمدها الجهاز الفني للاعبين على مدار التجمعين الثالث والرابع من حيث التركيز بصورة متوازية على الجانبين البدني والمهاري للاعبين مقارنة بالتركيز بصورة أكبر على الجانب البدني الذي رافق التجمعين الأول والثاني.