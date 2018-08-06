صيفي «رياضة المرأة» يكتشف المواهب ويصقلها

المصدر: الشارقة- البيان الرياضي

سعياً منها للاستفادة من العطلة الصيفية، وتوعية الأطفال بأهمية ممارسة الأنشطة الرياضية، التي تصقل مهاراتهم البدنية والفكرية وتنمّيها، تنظم مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة، مخيماً صيفياً رياضياً ترفيهياً، يستمر لغاية 30 أغسطس الجاري في المقر الرئيسي للمؤسسة ولغاية 9 أغسطس في فرع المنطقة الوسطى لمؤسسة الشارقة لرياضة المرأة، بهدف اكتشاف مواهب جديدة وصقلها تكون نواة للمراحل السنية في مختلف الرياضيات في مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة.

ويشتمل المخيّم على الخيارات والنشاطات الرياضية والترفيهية المشوقة، إلى جانب برامج ثقافية تمنح الصغار الفائدة والمعلومة، كما تمكّنهم من قضاء أوقات فراغهم بشكل يسمح لهم بتعلّم مهارات جديدة واكتساب خبرات مميزة في مجالات مختلفة، بعيداً عن نمط الروتين والإلكترونيات للطفل، ويجعل من الرياضة أسلوب حياة ويفتح لهن آفاق اختيار رياضة المستقبل باحترافية عالية.

مواهب جديدة

وتحظى المشاركات بفرصة ممارسة هوايتهن المفضلة في كرة السلة، وكرة الطائرة، وكرة الطاولة، وكرة القدم، فضلاً عن ألعاب الكاراتيه، والرماية، والمبارزة التي تهدف جميعاً إلى تعليم الأطفال أساسيات اللعبة والتي تناسب ميولهم وقدراتهم، ويتم إجراء الاختبارات لتوزيع المشاركات في مختلف الألعاب تحت إشراف مدربات متخصصات من المؤسسة لصقلها خلال المرحلة المقبلة ليصبحن ضمن صفوف الفرق الرياضية لنادي الشارقة الرياضي للمرأة.