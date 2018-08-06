فونييني بطل «لوس كابوس لكرة المضرب»

المصدر: المكسيك - أ ف ب

أحرز الإيطالي فابيو فونييني اللقب الثامن في مسيرته، الأول على الملاعب الصلبة، بفوزه على الأرجنتيني خوان مارتن دل بوترو المصنف رابعاً أول من أمس، في المباراة النهائية لدورة لوس كابوس المكسيكية الدولية في كرة المضرب.

ويخوض ابن مدينة سان ريمو (31 عاماً) أفضل مواسمه، وحقق السبت اللقب الثالث في 2018 بعد تتويجه في باشتاد السويدية وساو باولو البرازيلية، وسيرتقي في التصنيف الذي يصدر اليوم إلى المركز الرابع عشر، ليصبح على بعد خطوة واحدة من أفضل مركز له (13 في أبريل 2014). وكانت البداية قوية من جانب دل بورتو الذي تقدم 3-صفر في المجموعة الأولى، لكن الإيطالي حافظ على برودة أعصابه، ورد بالطريقة المناسبة، ليلحق بمنافسه الخسارة في ثاني نهائي يخوضه هذا الموسم بعد أوكلاند الأسترالية.