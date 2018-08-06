زفيريف إلى نهائي دورة واشنطن للتنس

المصدر: واشنطن - أ ف ب

بلغ الألماني ألكسندر زفيريف حامل اللقب والمصنف أول، نهائي دورة واشنطن الأميركية لكرة المضرب، بفوزه أول من أمس على اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس، وبات على بعد فوز واحد لتحقيق الثنائية في العاصمة الأميركية، فيما تتصارع لاعبتان في سان خوسيه على باكورة ألقابهما. ويلتقي زفيريف في النهائي مع الأسترالي اليكس دي ميناور، الفائز في دور الأربعة على الروسي اندري روبليف السادس عشر، مستفيداً من تعب الأخير وانخفاض قدراته، والذي تغلب على الأميركي دينيس كودلا في ربع النهائي بعد أن أرغمته الأمطار على خوض مباراتين في يوم واحد.

وواشنطن هي أول دورة للمحترفين تجمع بين أربعة لاعبين في نصف النهائي دون سن الحادية والعشرين بعد بوينوس ايرس عام 1955، وهي المرة الأولى أيضاً في تاريخ الدورة الأميركية.