سوريش بطل «صيف الشارقة للشطرنج»

المصدر: الشارقة - البيان الرياضي

أحرز الهندي سوريش كاي لقب بطولة صيف الشارقة الدولية للمصنفين الدوليين تحت 1600 عن جدارة ، بعد تعادله في الجولة الأخيرة مع مواطنه الدولي شارون ماثيو ليحقق بذلك ثماني نقاط ويتوج من خلالها بكأس البطولة.

كما أحرز السوري محمد رافع لقب بطولة صيف الشارقة الدولية للشطرنج للمصنفين تحت 2250 نقطة برصيد سبع نقاط متقدماً على أقرب ملاحقيه بنصف نقطة وليتوج باللقب.

الجولة الأخيرة

وكانت قد جرت أول من أمس مجريات الجولة التاسعة والأخيرة من بطولتي صيف الشارقة الثانية للمصنفين الدوليين تحت 1600 والبطولة الدولية تحت 2250 واللتين نظمهما نادي الشارقة الثقافي للشطرنج ضمن فعاليات النشاط الصيفي تحت رعاية مجلس الشارقة الرياضي خلال الفترة من 26 يوليو حتى 3 أغسطس الجاري، بمشاركة 140 لاعباً ولاعبة يمثلون 21 دولة. وشهد حفل الختام المهندس طلال الزعابي نائب رئيس مجلس إدارة الشارقة الثقافي للشطرنج ورجائي السوسي المدير التنفيذي .