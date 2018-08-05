منصة تتويج الفورمولا 2 هدف زوارق الإمارات

المصدر: تونسبرغ - البيان الرياضي

أكملت زوارق الإمارات استعدادها للسباق الرئيسي للجولة الثالثة من بطولة العالم لزوارق الفورمولا2، الذي يقام اليوم في مدينة تونسبرغ في شمال النرويج بمشاركة 25 زورقاً، ويأتي فريقا الفيكتوري تيم وأبوظبي في مقدمة المشاركين، ويقود فريق الفيكتوري تيم في الجولة المرتقبة بطل العالم 4 مرات الإيطالي أليكس كاريلا، الذي يشارك في الحدث للمرة الأولى هذا العام على متن زورق فيكتوري 28، جنباً إلى جنب مع بطل العالم في الجائزة العالمية للزوارق السريعة- أف 4 أس- الإماراتي منصور المنصوري قائد زورق فيكتوري 27، في حين يشارك فريق أبوظبي بزورقي أبوظبي 1 بقيادة راشد القمزي، وأبوظبي 35 بقيادة راشد الطاير.

أمل مشروع

من جهته، أوضح حريز المر محمد بن حريز رئيس مجلس إدارة مؤسسة الفيكتوري تيم، أن هدف زوارق الفيكتوري تيم في المشاركة الثالثة لها في بطولة العالم للزوارق السريعة فورمولا 2، هو تحقيق حلم معانقة اللقب العالمي الأول، مشيراً إلى أن الفريق يملك حالياً متسابقين على درجة عالية من الاحترافية والتميز.

السلامة أولاً

ومن جهته أكد سالم الرميثي رئيس بعثة فريق أبوظبي، أن عنصر الأمان والسلامة هو وراء اختيار اللجنة المنظمة رقماً محدداً للمشاركة في السباق الرئيسي وقال الرميثي: بكل تأكيد فإن اختيار اللجنة عدداً محدداً للمشاركة في السباق الرئيسي ينطلق من رغبتها في الحفاظ على الأمن والسلامة في المسار. وأكد الرميثي أن حظوظ زوارق أبوظبي قوية من خلال تحدي اليوم.