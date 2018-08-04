طرح تذاكر سباعيات دبي للرجبي 2018

المصدر: دبي - البيان الرياضي

أعلنت اللجنة المنظمة لبطولة طيران الإمارات لسباعيات دبي للرجبي، عن طرح تذاكر الحدث الذي يستضيفه ملعب «ذا سيفنز» بدبي خلال الفترة من 29 نوفمبر-1 ديسمبر.

يشارك في البطولة، التي تعد الأكبر على جدول فعاليات دبي الرياضية والاجتماعية السنوي، أكثر من 340 فريقاً سيتنافسون في مسابقتي الرجبي وكرة الشبكة.

وتفتتح جولة دبي لسباعيات الرجبي دوري اتش اس بي سي العالمي لسباعيات الرجبي للرجال والسيدات، ويستقطب ملعب ذا سيفنز طوال الأيام الثلاثة (عطلة نهاية الأسبوع) لمهرجان الرجبي ما يزيد على 100.000 متفرج وزائر، سيتمتعون بفعاليات الحدث المسلية والممتعة، بما في ذلك عروض لفنان شهير من لاس فيغاس يتقمص خلالها شخصية بارزة.

دخول مجاني

قررت اللجنة المنظمة أن يكون الدخول مجانياً للجميع في اليوم الأول للحدث (الخميس)، وكذلك للأطفال دون سن الـ 12 طوال أيام البطولة، ما سيجعل السباعيات وجهة مميزة للعائلات لقضاء نهاية أسبوع ممتعة، بوجود منطقة مخصصة لألعاب للأطفال، والمتنزه المائي «سبلاش آند بارتي» وسط قرية الرجبيي. كما يمكن للعائلات ترك صغارها لدى «كريشيه» للاعتناء بهم أثناء تمتعهم بأجواء الحدث.