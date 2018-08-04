زوارق الإمارات تسابق زمن الفورمولا 2 اليوم

المصدر: تونسبرج - البيان الرياضي

ينطلق اليوم تحدي سباق السرعة وأفضل زمن، في مشوار الجولة الثالثة من بطولة العالم لزوارق الفورمولا2 التي تقام في ضيافة مدينة تونسبرغ في شمال النرويج، وبالحضور المعتاد لزوارق الإمارات ممثلة في فريق مؤسسة الفيكتوري تيم، حيث سيشارك في الحدث وللمرة الأولى هذا العام نجم الفريق الإيطالي أليكس كاريلا على متن زورق فيكتوري 28، جنباً إلى جنب بطلنا الصاعد منصور المنصوري قائد زورق فيكتوري 27، وفريق أبوظبي الذي يشارك بزورقي أبوظبي 1 بقيادة راشد القمزي وزورق أبوظبي 35 بقيادة راشد الطاير.

وتسجل المنافسة اليوم تحدي الزمن الأفضل بين الزوارق المشاركة، حيث ينطلق سباق الزمن بنظام التصفيات الثلاث من أجل المنافسة على لقب الزمن الأسرع وحجز مقاعد الانطلاقة في السباق الرئيسي غداً، بالإضافة إلى تحديد مراكز الانطلاقة الرئيسية غداً وتوضيح أيضاً الزوارق التي لن تشارك في السباق الرئيسي، بحكم القانون الذي يفرض مشاركة ستة عشر زورقاً فقط في مسار سباق تونسبرغ.

حريز المر مع الإيطالي أليكس كاريلا | البيان

متابعة الإعداد

وحرص سمو الشيخ الدكتور سلطان بن خليفة آل نهيان، مستشار صاحب السمو رئيس الدولة، رئيس مجلس إدارة نادي أبوظبي الدولي للرياضات البحرية، على متابعة إعدادات وتجهيزات الفرق الإماراتية المشاركة في الجولة، وتواصل سموه مع سالم الرميثي رئيس بعثة فريق أبوظبي، من أجل الوقوف على آخر أخبار الإعداد لزوارق أبوظبي قبل المنافسة، ونقل سموه التحية لكل المشاركين في فريق أبوظبي، بالإضافة إلى مشاركة فريق الفيكتوري، مؤكداً أن المنصة يجب ألا تذهب بعيدا عن الإمارات مع مشاركة أربعة زوارق باسم دولتنا الحبيبة في المنافسة.

أفضل مركز

وتراود فريق أبوظبي الآمال القوية بإحراز المراكز الأفضل والأسرع اليوم، من أجل أن تكون زوارقنا في مقدمة المنطلقين في السباق الرئيسي غداً، وخلق فرص أكبر للفوز بالمراكز الأولى، وضمان العودة القوية لحامل اللقب إلى مقدمة المنافسين على اللقب العام للبطولة.

ويحتل حالياً زورق أبوظبي1 المركز الرابع في الترتيب العام للبطولة برصيد 9 نقاط، في حين يتصدر الترتيب زورق الإيطالي ألبرتو كامبراتو برصيد 20 نقطة، وهي حصيلة الجولة الأولى والافتتاحية من البطولة التي أقيمت في مدينة كوناس في ليتوانيا، وكانت الجولة الثانية التي أقيمت في الدنمارك قد تم إلغاؤها يوم السباق بعد تغير الطقس وتقلب المناخ، وبالرغم من أن زورق أبوظبي1 قد حل من خلالها في المركز الأول في سباق أفضل زمن، إلا أن الحظ لم يساعده على أن يقام السباق الرئيسي ويتمكن من خلاله من إحراز مركز ولقب مستحق.

تجارب حرة

ومن المقرر أن تنطلق اليوم التجارب الحرة والرسمية في المسار الخاص بالسباق قبل الانتقال إلى التصفية الأول، ولأن عدد الزوارق المشاركة في المنافسة يصل إلى أكثر من خمسة وعشرين زورقا في مسار السباق، فقد قررت اللجنة الفنية أن تقام أول تصفية من تصفيات سباق أفضل زمن، بحيث يتم تقسيم الزوارق إلى مجموعتين تحملان نفس العدد، وتعطى لكل مجموعة عشرون دقيقة في مسار السباق، على أن يتم في الختام اختيار ثمانية زوارق فقط من كل مجموعة لتتأهل إلى التصفيات الثانية، التي ستضم ستة عشر زورقا ستتنافس خلال ربع ساعة كاملة من أجل التأهل إلى المرحلة الأخيرة والختامية، التي سيتأهل إليها عشرة زوارق فقط، ستتنافس في ما بينها من أجل إحراز الزمن الأفضل، بحيث ينطلق كل زورق منها على حدة في مسار السباق، ويعطى فرصة دورتين من أجل تحقيق الزمن الأفضل، حيث سيتم اختيار الفائزين وترتيب الانطلاقة الرئيسية من خلال منافسات هذا السباق.

تركيز كبير

أكد راشد القمزي قائد زورق أبوظبي1 في السباق، أن التركيز الأكبر اليوم ينصب على تحقيق الزمن الأسرع والوصول إلى الأرقام القياسية التي تضمن لفريق أبوظبي الانطلاق من مركز متقدم في السباق الرئيسي غداً، وقال: من المهم بدرجة كبيرة جداً أن تحقق زوارقنا اليوم أرقاماً عالية في مشوار الزمن الأسرع حتى يكون لها الانطلاقة الأفضل في سباق الغد، وحتى يضمن الفريق انطلاقة قوية من البداية، خاصة وأن مسار تونسبرغ صغير بعض الشيء، وبالتالي من يحقق المركز الأول في السرعة اليوم، سيكون له فرصة كبيرة كي ينهي السباق في المركز الأول غدا ويحقق اللقب، نتمنى أن يكون هذا الزورق إماراتياً حتى يسجل لنا ذلك عودة قوية للمراكز الأولى من خلال المنافسة.

35

أوضح راشد الطاير متسابق زورق أبوظبي35، أن التصفيات المختلفة لسباق السرعة ستشكل تحديا كبيرا لكل المتسابقين، وتقسيمها إلى ثلاث مراحل يعطي المتسابقين فرصة في كل مرة لتحسين الزمن الخاص بكل زورق.