الرجبي يواجه نيبال في سباعيات سنغافورة

المصدر: دبي - البيان الرياضي

يتقابل منتخبنا الوطني للرجبي مع نظيره النيبالي اليوم، في انطلاقة البطولة الآسيوية لسباعيات الرجبي، التي تقام على مدى يومين في سنغافورة، حيث أوقعت منتخبنا للرجال في المجموعة الثانية التي تضم إلى جانبه كلاً من نيبال صاحب الرض والمستضيف وإندونيسيا والأردن، ويسعى منتخبنا إلى تحقيق نتيجة إيجابية تساهم في احتلاله مركزاً متقدماً في البطولة، كما تعتبر البطولة احتكاكاً جيداً للاعبين قبل المشاركة في الآسياد.

3 مجموعات

وتنقسم سباعيات آسيا إلى ثلاث مجموعات، تضم المجموعة الأولى تايلند وإيران وكازاخستان وأوزبكستان، فيما تضم المجموعة الثالثة سنغافورة وباكستان وبنغلاديش وبروناي ولاوس، إضافة إلى المجموعة الثانية التي تضم منتخبنا.

وكانت بعثة منتخب الرجبي قد غادرت البلاد متوجهة إلى سنغافورة للمشاركة في البطولة التي يشارك فيها 13 منتخباً آسيوياً وتتكون البعثة من 12 لاعباً ومدرب، وبحضور مساعد مدرب يوسف شاكر وهو لاعب سابق بالفريق، وكذلك معالج طبيعي وعامل مهمات، ويترأس البعثة مدير المنتخبات محمد شاكر عضو مجلس الإدارة، وبحضور محمد سلطان الزعابي عضو المجلس رئيس لجنة الحكام، وقد استعد المنتخب لهذه البطولة بشكل جيد خلال الفترات السابقة من خلال تدريبات محلية قوية نظراً لأهميتها، والسعي إلى توفير احتكاك قوي للاعبين قبل الآسياد.

هدف المشاركة

وقال محمد شاكر مدير المنتخبات رئيس البعثة: نأمل تحقيق أكثر من هدف خلال تلك البطولة المهمة، الأول هو الحصول على أحد المراكز الأولى، وإن كنا نطمح إلى المركز الأول، والثاني هو بمثابة إعداد جيد ومع مستوى عال قبل مشاركتنا الأولى في دورة الألعاب الآسيوية التي سوف تقام بإندونيسيا في نهاية الشهر الحالي، لذا أنا وإخواني أعضاء مجلس الإدارة في الاتحاد نعول الكثير على هذه البطولة.