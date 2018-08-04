تأهل الألماني زفيريف في دورة واشنطن

المصدر: واشنطن - أ ف ب

حسم الألماني الكسندر زفيريف المصنف ثالثاً وحامل اللقب، المواجهة المرتقبة مع شقيقه ميشا، وتأهل إلى الدور ربع النهائي لدورة واشنطن في كرة المضرب، بالفوز عليه 6-3 و7-5 مساء الخميس.

ودأب الشقيقان على اللعب والتدريب سوياً في الملعب، لكنهما تواجها الخميس للمرة الأولى في دورة رسمية وخرج الشقيق الأصغر الكسندر (21 عاماً) منتصراً بعد مباراة «استمتعنا فيها للغاية. كنت سعيداً واستمتعت باللحظة. كان أمراً لا يصدق، قدمنا كل ما لدينا تقريباً». وواصل «أتمنى أن يتكرر الأمر وأن يتم ذلك في أدوار متقدمة من دورة كبيرة. أمل أن نلتقي يوماً ما في مباراة نهائية».

وبدا ميشا متأثراً باللقاء العائلي موضحاً «كان الأمر مؤثراً جداً بالنسبة لي. كان يوماً رائعاً جداً».