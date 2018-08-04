«دولي القوى» يوقف الروسي ليسنكو

المصدر: باريس - أ ف ب

أعلن الاتحاد الدولي لألعاب القوى، أمس، أنه أوقف الروسي دانيل ليسنكو، وصيف بطل العالم في الوثب العالي، مؤقتاً لعدم تحديد مكانه، والتمكن من أخذ عينات منه لفحوص الكشف عن المنشطات، ما يحرمه من المشاركة في بطولة أوروبا المقررة في برلين من 6 إلى 12 أغسطس.

وليسنكو الفائز هذا العام بذهبية بطولة العالم داخل قاعة في برمنغهام الإنجليزية، هو واحد من 74 رياضياً روسياً سمح لهم بالمشاركة في المنافسات الدولية تحت علم محايد، بسبب إيقاف بلادهم على خلفية فضيحة المنشطات التي ضربت الرياضة فيها منذ 2015.

وكان الاتحاد الدولي سحب مطلع مايو «وضع الرياضي المحايد» من خمسة روس يشاركون في مسابقات المشي، بينهم وصيف بطل العالم في سباق 20 كلم سيرغي شيروبوكوف.